Équipe de France : Antoine Griezmann souriant à l'entraînement malgré les rumeurs

Malgré les rumeurs autour de son état moral, Antoine Griezmann est apparu très souriant à l'entrainement des Bleus ce mardi.

Placé deuxième par Didier Deschamps dans la hiérarchie des capitaines (derrière Kylian Mbappé), Antoine Griezmann était au coeur des débats et des rumeurs, certains avançant que le joueur de l'Atlético Madrid vivrait mal cette décision et songerait même à son avenir avec l'équipe de France.

Griezmann souriant à l'entraînement

Ce lundi à Clairefontaine, le champion du monde 2018 et les 22 autres joueurs sélectionnés par DD participaient à leur première séance d'entraînement en 2023. L'occasion pour les finalistes de la dernière Coupe du monde de retrouver une partie de leur public, puisqu'environ 300 personnes ont fait le déplacement pour assister à cette première séance. Et malgré les dernières rumeurs, Antoine Griezmann, qui fête ses 32 ans ce mardi, est apparu avec un large sourire aux lèvres, comme à son habitude. Paré de son cache-cou et accompagné de Jules Koundé, le natif de Macon a semblé comme toujours de très bonne humeur.

De son côté, le tout nouveau capitaine des Bleus a évidemment été ovationné et très demandé par le public s'est offert un grand bain de foule pendant lequel les supporters ont pu obtenir des autographes et des photos avec leur idole. Pendant l'opposition à 10 contre 10, les deux prétendants au brassard étaient dans la même équipe et Griezmann a même marqué et reçu une chanson de "joyeux anniversaire" de la part du public, qu'il a salué de la main, tandis que Jules Koundé et Adrien Rabiot sont rentrés un peu plus tôt, mais pas de blessure à signaler d'après RMC Sport.