Equipe de France - Antoine Griezmann : "Peut-être un déclic"

L'attaquant français s'est présenté en conférence de presse au lendemain de la qualification des Bleus, apparu déterminé à battre l'Espagne en finale.

Une 100e sélection avec les Bleus lors d'une finale contre l'Espagne, le scénario parfait ?

C'est idéal. Je suis très fier et très heureux. J'espère que ça va bien se terminer avec une Coupe et une fête après le match.

France-Belgique (3-2), un match fondateur à un an du Mondial 2022 ?

Oui, je pense que c'est un match qui va nous faire du bien et peut être un déclic, surtout après l'échec de l'Euro. On a fait une grosse deuxième mi-temps, après avoir trop reculé après la 25e minute. Cela nous a fait du bien, on l'a vu après le match. Dans le vestiaire, ça a crié un peu partout. Techniquement, tactiquement, on a été au-dessus.

Que s'est-il passé dans le vestiaire à la pause ?

On a réglé deux ou trois trucs tactiquement, après « Piochy » (Pogba) a haussé le ton, mais c'est plus le fait d'avoir pressé assez haut, de rester à un contre un derrière et d'avoir été costauds dans les duels qui a fait la différence. Avec le ballon on a été plus juste techniquement, on a réussi à trouver Karim et Kylian, et ils ont fait la différence.

Que reste-t-il du Griezmann qui fêtait sa première sélection, en 2014 ?

Toujours la même chose, un gars qui adore être en équipe de France, qui est fier de porter ces couleurs, qui est toujours à kiffer le foot, à être avec ce vestiaire, mes coéquipiers, le staff. Un gars qui a un peu plus d'expérience, et qui est champion du monde, mais toujours pareil, à essayer de donner le meilleur de lui-même, défensivement ou offensivement, selon ce dont a besoin l'équipe.

La victoire contre les Belges, similaire à celle contre l'Argentine en 2018 ?

Oui, c'était un peu les mêmes émotions, un match un peu fou, on l'a vu avec les célébrations de buts, comme contre l'Argentine (4-3, en 8es de finale). Cela nous avait fait un petit déclic et après on avait haussé nos niveaux de jeu, j'espère que ce sera pareil dimanche. Mais oui, bien sûr, ça nous a fait du bien de montrer qu'à 0-2, on pouvait gagner contre n'importe quelle équipe.

Plusieurs français évoluent en Espagne avec leur club, qu'est-ce que ça change ?

On les connaît un peu plus, mais il y a aussi ce côté de ne pas revenir en Espagne en ayant perdu. Faut rentrer en ayant gagné ! (Sourires.) On va courir plus, on va faire le double ! Au début, ça va faire bizarre, avec Koke on est tout le temps ensemble (à l'Atlético), au vestiaire ou à la maison, mais après cinq minutes, on oublie tout et le match commence. Mais il faut gagner, sinon, je vais avoir Koke qui va me chambrer tous les jours. Moi, j'aimerais bien chambrer lundi.

Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer encore le trio offensif ?

Plus de matches. À moi, aussi, de les trouver plus, mais on a réussi hier (jeudi) à bien jouer ensemble, à se trouver. A nous de les mettre dans les meilleures conditions, et que ce soit Kylian ou Karim, parce qu'ils ont été extraordinaires, ils nous ont fait un bien fou. Qu'ils refassent la même chose dimanche !

L'article continue ci-dessous

L'interview de Mbappé dans L'Équipe, une surprise ?

Je comprends un peu ce sentiment. On a de la chance de l'avoir, on sait ce que c'est un top joueur qui va tout gagner. On attend de lui qu'il marque quatre ou cinq buts à chaque match. Ce qu'il fait à son âge (22 ans) c'est extraordinaire, mais on lui est tombé dessus à l'Euro et c'était un peu injuste, pour ce penalty. Ce n'était pas de sa faute si on s'est fait éliminer. Il faut savoir qu'on a une chance énorme de l'avoir avec nous, et profiter de lui. Je suis sûr que si on lui donne de la confiance et de la joie, il y aura d'autres matches comme celui d'hier.

Le record de Thierry Henry et de ses 51 buts approche...

Il n'est pas très loin, mais il faut aussi les mettre, les dix buts qui restent ! C'est proche, mais ce n'est pas non plus un objectif qui m'obsède. D'ailleurs, il y a des matches que je passe sans tirer. Je cherche d'abord ce dont l'équipe a besoin. Mais dix buts, c'est à la fois beaucoup, et pas beaucoup (sourires). On va y aller mollo.

Faut-il gagner dimanche pour effacer l'Euro ?

Non, je ne pense pas. On a gagné le Mondial 2018, et on pense encore à l'Euro 2016... Mais on a envie de gagner cette finale, et je pense qu'on a les armes pour leur faire mal.