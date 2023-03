Équipe de France : Antoine Griezmann, déçu d’être vice-capitaine, doute de son avenir en sélection

Didier Deschamps a préféré Kylian Mbappé à Antoine Griezmann en tant que nouveau capitaine des Bleus, et ça ne plaît pas au Madrilène…

Antoine Griezmann boude. Suite à la retraite internationale d’Hugo Lloris, Didier Deschamps a dû désigner un nouveau capitaine pour l’équipe de France, et il a choisi Kylian Mbappé. Selon les informations du quotidien Le Figaro, cette nouvelle a poussé le joueur du Real Madrid à remettre en question son avenir en sélection.

Griezmann "déçu et touché"

Nos confrères parlent d’un Griezmann "déçu et touché" par la décision du sélectionneur, car il s’attendait à une autre finalité. Et encore plus pour le jour de son anniversaire, lui qui fête aujourd’hui ses 32 ans. "Il n’a pas caché sa peine au sein du centre d’entraînement des Bleus" après son entretien avec Deschamps, peut-on également lire dans le quotidien.

Et ce n’est pas tout. Selon L’Équipe, Griezmann se pose des questions depuis la retraite internationale de Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane, dont il était très proche. Ajoutez à cela l’absence longue durée de son grand ami Paul Pogba en sélection, et vous obtenez un "Grizou" en plein doute, même s’il demeure très bien intégré au groupe.

Une décision après le rassemblement ?

Le brassard aurait sans doute mis fin à ses doutes. Mais voir Mbappé le recevoir a donc eu l’effet inverse, et Griezmann n’a donc pas tardé avant de laisser filtrer son spleen dans la presse. Toujours selon L’Équipe, "la façon dont se déroulera le rassemblement sera capitale dans sa réflexion". Décision définitive après les matchs face aux Pays-Bas (24 mars) et l’Irlande (27 mars) ?