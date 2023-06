Équipe de France – Alerte blessure pour Hernandez

Après Adrien Rabiot hier, c'est un nouveau cadre de l'Équipe de France qui pourrait se retrouver sur le flanc : Théo Hernandez s'est blessé.

Alors que la saison des clubs s'est achevée ce week-end, c'est déjà le retour des sélections. Après une première pige au mois de mars, conclue par deux victoires contre les Pays-Bas et l'Irlande, l'Équipe de France s'est à nouveau rassemblée en cette mi-juin. À l'ordre de la semaine, des affrontements contre Gibraltar et la Grèce dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2024. Et si les Bleus sont bien partis dans leur groupe, le groupe français doit faire face à plusieurs blessures. Outre les absents de base, Adrien Rabiot a du laisser sa place hier à Boubacar Kamara pour une lésion au mollet. C'est aujourd'hui Théo Hernandez qui inquiète, lui aussi touché à l'entraînement.

Théo Hernandez blessé

À peine la liste de Didier Deschamps annoncée que les ennuis commencent déjà pour le sélectionneur. Déjà blessé la majeure partie de la saison avec le Real Madrid, forçant Carlo Ancelotti à faire reculer Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche, Ferland Mendy a rapidement du quitter le rassemblement, à nouveau touché et sur le flanc. L'inquiétude grandit sur la suite de la carrière de l'ancien lyonnais qui ne parvient pas à retrouver les terrains régulièrement depuis deux ans.

Mais ce n'est pas tout. Hier, Adrien Rabiot était victime d'une lésion au mollet encourue lors de l'entraînement en opposition. Une blessure qui l'a forcé à quitter le groupe, actant l'arrivée de Boubacar Kamara pour le suppléer. Et la poisse semble s'acharner sur les Bleus : ce lundi, c'est au tour de Théo Hernandez de connaître des douleurs. Absent de la séance collective, le latéral milanais souffre également du mollet. Un point sera fait ce mardi pour savoir si il doit, lui aussi, quitter le rassemblement.