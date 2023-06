Équipe de France : Adrien Rabiot remplacé dans la sélection de Deschamps

Initialement repris par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement, Adrien Rabiot quitte la sélection en raison d'une blessure au mollet.

Auteur d'une bonne saison à la Juventus, qu'il va quitter librement cet été après avoir refusé de prolonger son contrat à Turin, Adrien Rabiot était attendu lors du prochain rassemblent des Bleus pour figurer parmi les cadres au milieu de terrain. Mais le Duc ne sera finalement pas du voyage : touché au mollet, il est écarté de la sélection pour cause de blessure. Didier Deschamps a directement annoncé son remplacement.

Rabiot remplacé chez les Bleus

Amené à jouer un rôle important lors des affrontements à venir contre Gibraltar (vendredi) puis la Grèce (lundi) lors des phases éliminatoires pour l'Euro 2024, Adrien Rabiot va devoir ranger ses crampons et rentrer chez lui pour se soigner. En cause, une pointe ressentie au mollet lors de l'entraînement en opposition disputé ce dimanche matin par l'Équipe de France. Une lésion qui achève sa saison plus tôt qu'il ne l'espérait mais ne met pas sa préparation de la suivante en danger.

Selon le communiqué publié par l'Équipe de France sur ses canaux de communication, c'est le Docteur Franck Le Gall qui a confirmé le forfait du Duc. En remplacement du milieu de terrain de la Juventus, c'est le médian d'Aston Villa Boubacar Kamara qui a été appelé par Didier Deschamps. L'ancien pensionnaire de l'OM était présent dans la liste de réserve de Didier Deschamps et est attendu à Clairefontaine ce lundi.