Équateur - Curaçao : présentation du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : tout ce qu'il faut savoir

Coupe du monde - Grp. E Kansas City Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Équateur - Curaçao sera donné le 20 juin 2026 à 20 h 00 (heure de l’Est).

Contexte et analyse de la première journée

Sans surprise, Curaçao a été dominé 7-1 par l’Allemagne. La plus petite nation de la Coupe du monde doit désormais se remettre de cette défaite pour affronter l’Équateur, lui-même battu 1-0 lors de la première journée par la Côte d’Ivoire.

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Les joueurs clés et l'entraîneur de l'Équateur

La force principale de l’Équateur réside dans son organisation défensive. Le Parisien Pacho et l’Arsenal Piero Hincapie, qui se sont récemment affrontés en finale de la Ligue des champions, forment la base du quatuor défensif mis en place par le sélectionneur argentin Sebastián Beccacece. Arrivé en 2024, ce dernier est réputé pour son pressing haut et son énergie débordante sur le bord du terrain. Sous sa direction, la « Tri » vise à imposer sa domination territoriale tout en restant imperméable défensivement. Le milieu de terrain de Chelsea, Moisés Caicedo, apporte quant à lui une capacité rare à relier les lignes et à peser sur les deux surfaces.

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Les joueurs clés et l'entraîneur de Curaçao

Le sélectionneur néerlandais Dick Advocaat, figure légendaire, a pour mission de guider cette nation insulaire lors de ses premiers pas en Coupe du monde. Gervane Kastaneer, auteur de cinq buts en qualifications, et l’ancien joueur d’Aston Villa Leandro Bacuna, passeur décisif à trois reprises, seront les fers de lance de Curaçao. Sur le sol américain, une approche pragmatique sera probablement de mise, et le gardien Eloy Room, bien connu des amateurs de football néerlandais, risque d’être sollicité. L’ex-manchot de Manchester United, Tahith Chong, pourrait lui aussi créer la surprise.

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Sélection de 26 joueurs de l'Équateur

Gardiens : Hernan Galindez (Huracan), Moises Ramirez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Défenseurs : Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Félix Torres (Internacional), Joel Ordóñez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atlético Mineiro).

Milieux de terrain : Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético Mineiro), Kendry Paez (River Plate, en prêt de Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Attaquants : Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Anvers), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

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Sélection de 26 joueurs de Curaçao

Gardiens : Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Défenseurs : Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nimègue), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven) et Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Milieux de terrain : Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Attaquants : Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haïfa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC) et Jearl Margaritha (SK Beveren).

Actualités et effectifs

L’Équateur, dirigé par Sebastián Beccacece, n’a pour l’instant communiqué aucune information confirmée concernant d’éventuelles blessures ou suspensions pour La Tri. Aucune composition probable n’a été dévoilée à ce stade. Des mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Le sélectionneur de Curaçao, Dick Advocaat, n’a pas encore dévoilé son groupe ni son onze de départ pour la rencontre de Kansas City. Aucune information concernant les blessures, suspensions ou composition probable n’a été communiquée. Nous mettrons ces données à jour à mesure que le coup d’envoi approchera.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

L’Équateur arrive avec un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Son dernier résultat est une défaite 1-0 contre la Côte d’Ivoire lors de son entrée en Coupe du monde le 14 juin, qui a mis fin à une longue série d’invincibilité. Auparavant, La Tri avait battu le Guatemala 3-0 et l’Arabie saoudite 2-1 en matchs amicaux, puis avait partagé les points avec les Pays-Bas et le Maroc (1-1) en mars. Au total, la Tri a inscrit huit buts et en a concédé quatre au cours de cette série.

Curaçao, de son côté, n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses cinq dernières sorties : un succès 4-0 en amical contre Aruba le 7 juin, encadré par quatre revers. L’Allemagne l’a battu 7-1 lors de son entrée en lice dans la compétition, et auparavant, il s’était incliné 4-1 face à l’Écosse et 5-1 contre l’Australie. Une défaite 2-0 contre la Chine en mars a conclu une série difficile de cinq matchs. Curaçao a marqué six buts et en a encaissé 19 lors de ces rencontres.

Bilan des confrontations directes

D’après les données disponibles, l’Équateur et Curaçao ne se sont jamais affrontés. La rencontre du 20 juin 2026 marquera donc leur première confrontation officielle, tous niveaux confondus.

Classement

Dans le groupe E, l’Équateur occupe la troisième place et Curaçao la quatrième avant cette rencontre.