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Le gardien du Paris Saint-Germain Matvey Safonov a rendu hommage à la légende soviétique Lev Yashin en entrant sur le terrain vêtu d’une tenue rétro entièrement noire, inspirée des années 1950, et coiffé d’une casquette plate avant la victoire 2-0 de la Russie contre le Venezuela en match amical. Tenté de garder sa casquette pendant la rencontre, il a finalement préféré le côté pratique à la nostalgie.

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Safonov rend hommage à Lev Yashin avec une tenue soviétique classique

Le gardien du Paris Saint-Germain Matvey Safonov a attiré tous les regards avant la victoire 2-0 de la Russie contre le Venezuela en match amical à Krasnodar, en sortant du tunnel vêtu d’une tenue inspirée de l’équipe soviétique des années 1950. Avec son maillot entièrement noir et sa casquette plate traditionnelle, Safonov a rendu directement hommage au légendaire Lev Yashin, lauréat du Ballon d’Or 1963, surnommé l’« Araignée noire ».

Cette tenue rétro faisait partie de la collection spéciale « Osnova » de la Russie, largement saluée par les supporters de toute l’Europe sur les réseaux sociaux. Si Safonov a arboré cette tenue d’époque lors de l’entrée des équipes sur le terrain, il a retiré sa casquette avant le coup d’envoi pour éviter que ses cheveux longs ne gênent sa vision pendant le match.

Safonov résiste à la tentation de jouer avec sa casquette plate

Avant la rencontre, Safonov avait plaisanté sur le fait qu’il devait choisir entre garder ses cheveux longs et porter cette casquette emblématique pendant les 90 minutes. Après le coup de sifflet final, le gardien a reconnu qu’il avait très envie de la garder pendant le match, avant de décider que le résultat devait primer.

« C’était enthousiasmant d’entrer sur le terrain dans une tenue de gardien de style soviétique », a déclaré Safonov à RB Sport. « À mes yeux, c’est une merveilleuse façon de rendre hommage à ceux qui ont été à l’origine de l’histoire du football soviétique et russe. J’ai été tenté de garder la casquette pendant le match, j’ai beaucoup lutté contre cette envie, mais j’ai finalement décidé qu’il valait mieux gagner la rencontre que simplement avoir fière allure avec. »

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Une tenue rétro en hommage à Simonyan et à l’or olympique de 1956

Outre le maillot de gardien entièrement noir de Safonov, les joueurs de champ russes portaient des polos rouge vif à manches longues, des shorts blancs et de grands numéros géométriques dans le dos, sans nom de joueur. Cette tenue commémore deux événements majeurs : le centenaire de la naissance de Nikita Simonyan, légendaire attaquant soviétique et du Spartak Moscou, et le 70e anniversaire de la médaille d’or remportée par l’URSS aux Jeux olympiques de Melbourne en 1956.

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Un mois avant le match, le secrétaire général de la Fédération russe de football, Maxim Mitrofanov, avait expliqué la portée de cet hommage : « Il est incroyablement triste de célébrer cet anniversaire aujourd’hui sans Nikita Pavlovich lui-même. Il a profondément marqué l’histoire du football russe et international. Nous prévoyons de dédier le prochain match à domicile de notre équipe nationale au 100e anniversaire de Nikita Pavlovich, en portant une tenue rétro spéciale inspirée de celle de l’équipe nationale de l’Union soviétique. »

La collection rétro épuisée après une conclusion mémorable

Présentés lors d’une séance photo réunissant le sélectionneur Valery Karpin et d’anciens membres de l’équipe nationale, Viktor Onopko, Sergei Ignashevich, Yuri Nikiforov, Igor Semshov et Alexander Samedov, les maillots rétro ont immédiatement rencontré le succès. Tous les maillots de match disponibles, vendus près de 8 000 roubles, ont été épuisés en quelques jours dans la boutique officielle de la Fédération russe de football. Il ne restait dans la collection que des shorts, des chaussettes, une veste de survêtement et des accessoires.

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Pour Safonov, la victoire 2-0 a offert une conclusion idéale au calendrier international. « Le dernier rassemblement est celui qui reste le plus en mémoire, a-t-il ajouté. C’est agréable de terminer par une victoire ; nous avons fait du bon travail. »