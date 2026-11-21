Partager Suivez GOAL sur Google

Enzo Maresca assure que les récentes contre-performances de Manchester City en Premier League ne sont pas liées à la controverse persistante autour de ses infractions à la réglementation financière. L’entraîneur italien estime que son effectif reste pleinement concentré sur le terrain malgré trois défaites consécutives en championnat.

Publicité

Maresca écarte l’idée que la controverse pèse sur City

Maresca nie fermement que la controverse financière persistante autour de Manchester City soit à l’origine de sa récente baisse de forme en Premier League. City a perdu ses trois derniers matches de championnat, contre toute attente. Cette soudaine baisse de régime fait suite à un début de saison parfait, marqué par sept victoires consécutives de l’équipe de Maresca.

Cette série de défaites a fait perdre du terrain à City dans la course au titre. Ces mauvais résultats surviennent dans un contexte difficile, marqué par l’incertitude pour le club. Manchester City a récemment été reconnu coupable de graves infractions à la réglementation financière , ce qui pourrait entraîner de lourdes sanctions.

Les joueurs font abstraction de la controverse financière

City a immédiatement fait appel de la décision le déclarant coupable , et une nouvelle décision est toujours attendue. Malgré la menace de lourdes sanctions sportives, Maresca ne pense pas que cette situation complexe affecte ses joueurs. L’entraîneur italien est catégorique : son effectif fait abstraction des distractions extérieures au terrain. Selon lui, les récentes défaites se sont jouées sur des détails plutôt que sur un manque de concentration.

« Je ne pense pas que la controverse soit... Je ne pense pas que les joueurs y pensent trop, a déclaré Maresca aux journalistes. Si l’on veut établir un lien entre cette controverse et la défaite, je pense que nous avons eu beaucoup d’occasions. »

Publicité Publicité

Les occasions manquées coûtent cher à City

Pour étayer son propos, Maresca a cité des occasions précises manquées lors des récentes défaites. Il a souligné que des actions ponctuelles, plutôt que des problèmes de fond ou une fatigue mentale, avaient coûté de précieux points à son équipe.

Related Topics

Prochains matchs MCI Premier League 07:30 FUL Regarder

« À l’extérieur contre Aston Villa, Iliman Ndiaye a touché le poteau, ou ici contre Brighton, quand le gardien a été l’homme du match, a expliqué l’entraîneur. Et puis contre Nottingham Forest, quand Erling Haaland a eu l’occasion de marquer pour revenir à 2-2. »

L’entraîneur de City a conclu son analyse de cette mauvaise passe en réaffirmant sa confiance dans le mental de son effectif. « Je ne pense pas que les joueurs se concentrent sur cette controverse », a-t-il ajouté.

Publicité

Une chance de se relancer contre Fulham

Maresca cherche désormais à relativiser les récents résultats de son équipe avant son prochain défi. City recevra Fulham samedi avec l’objectif de mettre fin à cette inquiétante série de défaites.