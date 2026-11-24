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L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a rejeté l’idée avancée par Massimiliano Allegri selon laquelle Naples serait face à une mission impossible lors de leur prochain duel en Ligue des champions. Le technicien italien a reproché à ses compatriotes de se plaindre trop vite au lieu de se concentrer sur l’exigence du football européen de haut niveau.

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Maresca rejette le discours d’Allegri sur Naples, prétendu outsider

Maresca n’a pas tardé à contester le discours d’avant-match de l’entraîneur de Naples. Avant leur rencontre à fort enjeu en Ligue des champions à l’Etihad, Allegri a laissé entendre que ce match serait « insurmontable » pour son équipe et que Naples devrait chercher ailleurs les points nécessaires pour atteindre la phase à élimination directe. S’exprimant dans sa langue maternelle lors de la conférence de presse d’avant-match, Maresca a rapidement repoussé ce discours défaitiste du leader de la Serie A.

« Allegri parle d’un match difficile ? En Italie, nous sommes plutôt doués pour pleurer », a plaisanté Maresca, cité par La Gazzetta dello Sport. « Je n’y crois pas du tout. Les trois points ont la même valeur pour nous que pour Naples. Je m’attends à un Naples fort, comme celui que j’ai vu contre le Torino et la Lazio. Ce sera un match âpre et difficile, parce que c’est la Ligue des champions et qu’il est toujours difficile d’affronter une équipe italienne. »

City cherche à retrouver son équilibre tactique

Si City affiche de solides résultats en Europe, avec trois victoires en quatre matches, ses performances en championnat se sont récemment dégradées . Le champion d’Angleterre en titre reste sur quatre matches sans victoire en Premier League, un net contraste avec son début de saison parfait. Maresca sait que son équipe doit retrouver la stabilité qui a caractérisé ses dix premiers matches si elle veut terminer parmi les huit premiers de la phase de groupes de la Ligue des champions et éviter un barrage en février.

« Nous devons retrouver l’équilibre que nous avions plus ou moins lors des 10 premiers matches officiels et que nous avons un peu perdu depuis », a expliqué l’entraîneur. Il a désigné l’écart entre les buts attendus et les résultats réels comme l’une des principales préoccupations du staff technique. « Les chiffres montrent qu’en attaque, nous avons créé beaucoup d’occasions et qu’en défense, nous en avons concédé peu. Lors des quatre matches de Premier League que nous n’avons pas gagnés, nous avons produit près de 8 buts attendus et en avons concédé environ 3,5. En réalité, nous avons marqué 4 buts et en avons encaissé 7. Je pense que notre problème est clair. »

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Une critique du système du football italien

Au-delà de la tactique propre à ce match, Maresca a livré une analyse franche de l’état actuel du football italien. Approché par un club italien au printemps, même s’il a précisé qu’il ne s’agissait pas de Naples, l’entraîneur de City estime que la culture footballistique de la péninsule résiste trop à la modernisation. Selon lui, le manque d’audace lorsqu’il s’agit de faire jouer les jeunes talents freine le football du pays et entretient une stagnation qui a vu l’Italie manquer de récentes grandes compétitions.

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« Si nous en sommes là, il y a beaucoup de choses à changer. Il faut être courageux », a observé Maresca, allant jusqu’à employer le dialecte napolitain pour souligner que « rien ne change jamais » dans le système actuel. « L’Italie, en général, est un pays très attaché au passé, mais si les autres avancent et pas vous, vous restez sur place. Il faut faire jouer les jeunes. Je ne pense pas que l’Italie manque de talents chez les jeunes et, si c’est le cas, c’est parce que nous travaillons mal avec eux. Quand on manque une Coupe du monde, c’est l’occasion de changer, mais au lieu de cela, rien ne change. »

Un retour chargé d’émotion à l’Etihad pour une star de Naples

Ce match sera chargé d’émotion pour Kevin De Bruyne, qui revient à l’Etihad sous les couleurs de Naples. Maresca a fait l’éloge du meneur de jeu belge, reconnaissant son statut de légende dans un club où il a remporté tous les grands trophées possibles. L’entraîneur de City a admis qu’il était difficile de juger de l’extérieur pourquoi De Bruyne peinait peut-être à trouver de la régularité en Italie, mais il se méfie toujours de la qualité exceptionnelle du milieu de terrain et de sa capacité à faire mal à son ancien club en contre-attaque.

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« C’est l’un des joueurs les plus importants de l’histoire de City. Il a tout gagné ici, c’est un joueur fantastique et un homme fantastique. Je ne sais pas pourquoi il ne donne pas le meilleur de lui-même à Naples ; c’est difficile à juger de l’intérieur, et encore plus de l’extérieur. Ce que je peux dire, c’est que c’est quelqu’un d’extraordinaire qui veut bien faire », a conclu Maresca.