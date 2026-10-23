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L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a évoqué sa volonté d’aider Phil Foden à retrouver le niveau de classe mondiale qui faisait autrefois de lui un joueur envié dans toute l’Europe du football. Le technicien italien estime qu’il lui incombe personnellement de ramener le joueur de 26 ans au sommet après une période difficile à l’Etihad Stadium.

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Foden retrouve la forme à Manchester City

Foden connaît un retour en forme rapide à Manchester City après avoir purgé une suspension en compétition nationale. L’attaquant de 26 ans a inscrit quatre buts lors de ses deux dernières sorties, dont un triplé en milieu de semaine contre l’AEK Athènes.

Ce regain de forme soudain a relancé les discussions autour d’un retour en sélection, après son absence de l’effectif de l’Angleterre pour la Coupe du monde. Depuis son arrivée à l’Etihad Stadium cet été, Maresca a fait du retour en forme de Foden une priorité. L’entraîneur italien s’est entretenu rapidement avec l’attaquant pour l’aider à retrouver confiance et lui réaffirmer son importance au sein de l’effectif.

Le devoir d’un entraîneur envers sa star

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Maresca a expliqué avoir agi sans attendre pour soutenir l’international anglais dès sa prise de fonctions. « Depuis que nous avons commencé à travailler ensemble, je me suis assis avec Phil deux ou trois fois, surtout au début, simplement pour lui montrer, je ne sais pas si l’amour est le bon mot, mais pour lui montrer à quel point il est important », a confié Maresca.

« Je connais Phil depuis des années, donc je sais à quel point il est bon, a-t-il ajouté. Pour différentes raisons, il n’a pas été assez bon ces dernières années, mais je pense que lorsqu’on dispose de joueurs comme Phil, on est une meilleure équipe, car il s’agit de faire progresser les joueurs. Pour moi, il est de mon devoir d’essayer de l’aider à redevenir l’un des meilleurs joueurs d’Angleterre. »

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Trouver le bon équilibre avec Cherki

Au-delà de Foden, Maresca travaille activement à faire progresser le meneur de jeu de 23 ans Rayan Cherki. Le Français a récemment brillé, inscrivant de superbes buts contre Liverpool et l’AEK. Mais Maresca insiste sur la nécessité pour Cherki d’améliorer sa discipline dans le placement afin de tirer le meilleur parti de son immense talent.

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« En ce moment, Rayan est l’un des meilleurs joueurs d’Europe, a souligné Maresca. Quand il est bien placé, c’est-à-dire quand nous parvenons à le trouver entre les lignes, il est toujours dangereux. Parfois, parce qu’il aime avoir le ballon et beaucoup bouger, il est le plus souvent mal placé. Mais quand il est au bon endroit, il est toujours une arme pour nous. »

S’exprimant avant le match de samedi contre Aston Villa, Maresca l’a comparé à des légendes avec lesquelles il a joué, comme Alessandro Del Piero et Zinedine Zidane. « Après 35 ans dans le football, j’ai la chance d’avoir vu beaucoup de choses, a-t-il déclaré. Rayan possède de nombreuses qualités, mais tout est une question d’équilibre. J’aime que les joueurs soient heureux, à 100 %, mais j’aime aussi les choses simples : il ne faut pas compliquer le jeu. »

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Maresca a souligné qu’il ne voulait pas priver le Français de sa créativité naturelle. « Parfois, quand les joueurs sont aussi bons que Rayan, ils ont besoin de faire cela. Quand il le fait, je sais qu’il est heureux, et s’il peut créer des occasions pour l’équipe, c’est encore mieux, a-t-il expliqué. C’est quelque chose qu’il doit conserver. Il aime le ballon, il veut le ballon, et je ne vais pas lui enlever cela. Mais nous devons trouver le bon équilibre, car lorsque nous parvenons à le trouver au bon endroit, il peut créer des occasions. »

Le test d’Aston Villa attend City





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Manchester City tentera de prolonger sa dynamique offensive samedi, lors de son déplacement chez Aston Villa en Premier League. Avec un Foden en pleine réussite et un Cherki qui représente une menace créative constante, l’équipe de Maresca dispose de solides atouts pour ce déplacement dans les Midlands.

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Prolonger cette période faste sera crucial pour City, qui cherche à consolider sa domination sur la scène nationale sous la direction de son nouvel entraîneur. Pour Foden, une nouvelle prestation convaincante à Villa Park pourrait être la dernière étape avant son retour en sélection anglaise.