Enzo Maresca prend la défense de Gianluigi Donnarumma après les critiques visant le gardien de Manchester City pour ses erreurs face à Aston Villa

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L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a apporté tout son soutien à Gianluigi Donnarumma et Marc Guehi après une semaine difficile pour les deux joueurs défensifs. Le gardien italien et l’international anglais ont tous deux essuyé de vives critiques après des erreurs très remarquées qui ont contribué à mettre fin au début de saison parfait de City en Premier League face à Aston Villa.

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La défaite contre Villa met fin au sans-faute

Le début de saison sans faute de City sur la scène nationale s'est brutalement interrompu samedi, ses faiblesses défensives lui coûtant cher. Donnarumma, dont la qualité de relance et le jeu au pied ont déjà suscité des interrogations cette saison, s'est retrouvé au centre de l'attention après la défaite contre Villa.

Guehi traverse lui aussi une période difficile. Le défenseur central a été vivement critiqué après sa mauvaise prestation contre Ipswich Town : pris de vitesse sur l'action menant à un but, il a ensuite concédé un penalty.

Face à l'enchaînement des matches et aux récents faux pas, Maresca a accordé un bref répit aux deux joueurs. Les deux défenseurs ont rejoint Erling Haaland, Elliot Anderson et Josko Gvardiol pour trois jours de repos à l'étranger, sans participer aux entraînements, afin de retrouver de l'énergie avant une série de matches exigeante.

Maresca soutient ses cadres

Malgré les critiques récentes, Maresca a refusé d'accabler ses cadres. L'entraîneur de City a insisté sur le fait que les erreurs individuelles sont inévitables avec un calendrier aussi chargé et a affirmé sa confiance dans la force mentale de ses joueurs.

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« Depuis le début, Gigio s'en sort bien, a déclaré Maresca aux journalistes. Comme n'importe quel joueur ou entraîneur, il commet parfois des erreurs, mais cela fait partie d'une saison. Ils disputent tellement de matches et jouent tellement de minutes qu'il est parfois impossible de ne pas faire d'erreurs. Il est plutôt solide mentalement. Il sait quand il se trompe. Il n'a pas besoin qu'on le lui dise. Parfois, c'est tellement évident qu'ils le reconnaissent eux-mêmes. Cela fait partie du jeu. »

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L'entraîneur a été tout aussi élogieux envers son défenseur central. « Je suis entièrement satisfait de Marc, parce que sa façon de réagir est formidable, a-t-il ajouté. C'est quelqu'un d'exceptionnel, il est l'un des capitaines, c'est un leader et, pour être honnête, j'adore Marc. Comme Gigio, quand il commet une erreur, il le reconnaît. Il a joué presque toutes les minutes depuis le début de la saison et il va donc parfaitement bien. »

Du repos avant la Carabao Cup

Maresca choisit de gérer activement la charge de travail de ses joueurs pour éviter qu'ils ne s'épuisent. Expliquant sa décision d'autoriser cinq joueurs clés à partir quelques jours, l'entraîneur a déclaré : « Après le match contre Villa, nous avons donné trois jours de repos à cinq joueurs pour qu'ils retrouvent de l'énergie. Ils sont tous en vacances. Trois jours de repos pour refaire le plein d'énergie. Ils partent, reviennent avec toute leur énergie, puis nous repartons. »

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Donnarumma étant au repos, Geronimo Rulli prendra sa place mercredi pour le quatrième tour de la Carabao Cup. L'Argentin de 34 ans, revenu à Manchester cet été pour un deuxième passage après le départ de James Trafford, a déjà joué contre Norwich dans cette compétition.

« Il va bien, a dit Maresca à propos de son gardien remplaçant. Avant mon arrivée ici, j'ai eu une conversation avec lui et il connaît exactement son rôle, qui est important. Il travaille bien au quotidien, il apporte beaucoup, et Gigio apporte beaucoup lui aussi. Lorsqu'il a joué quelques minutes, il a été bon et demain, il jouera de nouveau. »

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Deux matches de suite contre Brighton

City s'apprête à recevoir Brighton deux fois de suite, une particularité du calendrier. L'équipe de Fabian Hurzeler, en grande forme, se rendra à l'Etihad Stadium mercredi en Coupe de la Ligue, avant d'y revenir seulement trois jours plus tard pour un match de Premier League.

Maresca s'attend à deux duels tactiques intenses contre Brighton, alors que City cherche à rebondir immédiatement après sa déception du week-end. « Ils jouent très bien, donc les deux matches seront difficiles, a-t-il prévenu. Ils se créent beaucoup d'occasions et marquent beaucoup de buts. Nous devons être vigilants défensivement et faire les bons choix offensivement. »