Partager Suivez GOAL sur Google

L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a surpris les supporters en révélant que son équipe n’avait suivi aucun entraînement spécifique aux tirs au but avant sa victoire en Carabao Cup. Malgré ce manque de préparation dans l’exercice des penalties, le tenant du titre est venu à bout de Brighton au terme d’une séance de tirs au but tendue et s’est qualifié pour les quarts de finale.

Publicité

Rulli en héros, City vient à bout de Brighton

Manchester City s'est qualifié pour les quarts de finale de la Carabao Cup après une victoire spectaculaire contre Brighton aux tirs au but (4-3). Le tenant du titre a dû revenir deux fois au score lors d'un match nul haletant (2-2) à l'Etihad Stadium. Malick Yalcouye a ouvert le score pour les visiteurs, avant l'égalisation de Mateo Kovacic avant la pause.

Georginio Rutter a redonné l'avantage à Brighton en seconde période et a failli creuser l'écart, touchant la barre transversale puis le petit filet. Mais l'entrée en jeu de Jeremy Doku a contribué à renverser la dynamique, et Vitor Reis a détourné dans son propre but un coup franc de Rayan Cherki, arrachant la séance de tirs au but.

Le gardien remplaçant Geronimo Rulli s'est alors illustré en héros. Phil Foden, Enzo Fernandez, Doku et Cherki ont tous réussi leur tentative pour City, tandis que les arrêts de Rulli face à Yasin Ayari et Lewis Dunk ont scellé la victoire.

Maresca révèle que son équipe n'avait pas préparé les tirs au but

Malgré l'enjeu de cette fin de rencontre, Maresca a reconnu que son groupe n'avait pas du tout travaillé les tirs au but. L'entraîneur de City a salué le sang-froid de ses joueurs sous pression et défendu Kovacic après la tentative manquée du milieu de terrain.

Publicité Publicité

« Pour être honnête, depuis que je suis ici, nous ne nous sommes jamais entraînés aux tirs au but, a reconnu Maresca. Nous sommes très contents des cinq, même de Mateo. Cela arrive toujours : celui qui a marqué pendant les 90 minutes rate ensuite son tir au but. »

Related Topics

Prochains matchs MCI Premier League 11:00 BHA Regarder

Le technicien italien a également souligné la contribution décisive de Rulli, qui a efficacement remplacé le gardien titulaire Gianluigi Donnarumma. Il a ajouté : « Outre les tirs au but, je pense qu'il a été bon dans l'ensemble, surtout dans la relance. Il a aussi réalisé un bel arrêt. »

La rotation sourit au tenant de la Carabao Cup

City a procédé à neuf changements pour ce match de coupe, accordant un bref repos à plusieurs joueurs clés, dont Erling Haaland, Ruben Dias et Josko Gvardiol. Maresca s'est dit pleinement satisfait de ses choix de composition, ainsi que de l'entrée en jeu décisive de Doku.

Publicité

« J'étais satisfait de la manière dont nous avions préparé le match, de la rotation et, surtout, j'étais très, très, très content de ceux qui jouaient », a déclaré Maresca. À propos de l'influence de Doku, il a poursuivi : « Je ne suis pas sûr qu'il ait changé le match, mais il a certainement eu un impact. C'est pour cela qu'ils sont là : quand ils débutent, ils essaient de faire de leur mieux et, quand ils entrent en jeu, ils essaient d'avoir un impact. »

De son côté, l'entraîneur de Brighton Fabian Hurzeler a défendu son équipe après cette élimination de justesse. « Nous avons perdu aux tirs au but, a déclaré Hurzeler. Nous avons eu assez d'occasions pour gagner le match, mais les buts que nous avons encaissés sont dus à beaucoup de malchance. Ils ont eu de la chance aujourd'hui. Nous devons repartir de zéro. Nous avons une belle occasion de prendre notre revanche samedi. »

Publicité

Revenant sur les tirs au but, Hurzeler a ajouté : « Nous ne reprocherons jamais à des joueurs d'avoir manqué des occasions ou des tirs au but. C'est un sport collectif et nous restons soudés. J'ai vu une équipe qui s'est beaucoup dépensée et qui a tout donné, même sans le ballon. »

Retrouvailles rapides à l'Etihad

Brighton n'aura pas à attendre longtemps pour tenter de réagir, puisque les deux équipes se retrouveront en Premier League ce samedi. De retour à l'Etihad, Brighton cherchera à concrétiser sa menace offensive pour prendre les trois points, tandis que City devra rapidement se reconcentrer pour maintenir sa bonne dynamique en championnat.

Publicité

Après avoir franchi l'obstacle d'un match de coupe délicat avec une équipe largement remaniée, Maresca devrait rappeler ses cadres laissés au repos pour le week-end. Ces retrouvailles rapprochées promettent un nouveau duel tactique intense, chaque entraîneur cherchant à exploiter les faiblesses révélées lors de la rencontre de mercredi.