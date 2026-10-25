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Enzo Maresca a défendu ses changements sans concession à la mi-temps, après les difficultés de Manchester City au milieu de terrain face à Aston Villa. L’entraîneur a expliqué son choix tactique de faire entrer Phil Foden plutôt qu’Ayyoub Bouaddi alors que City tentait de combler son retard concédé en début de match.

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Maresca fait de nouveau des choix sans concession

Manchester City a rarement été mené au score depuis l’arrivée de Maresca. Mais lorsque son équipe se retrouve derrière, l’entraîneur n’hésite pas à prendre des décisions tranchées. Manchester City a bien réagi après avoir encaissé un but précoce contre Aston Villa samedi. Iliman Ndiaye est passé tout près de l’égalisation, mais le poteau a finalement repoussé sa tentative.

Pour tenter de renverser la situation, Maresca a procédé à un double changement décisif à la pause. Rayan Cherki a été remplacé à la mi-temps, comme lors du récent match de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.

Foden préféré à Bouaddi

Plutôt que de faire entrer Bouaddi pour renforcer l’entrejeu, Maresca a choisi de lancer Foden, qui avait débuté sur le banc. Sa non-titularisation avait surpris après son triplé en milieu de semaine. Interrogé après le match, Maresca a défendu ses ajustements tactiques en établissant un parallèle avec la récente rencontre européenne, au cours de laquelle City était parvenu à inverser la dynamique.

« Je pense que contre le PSG, c’était un peu différent, a expliqué Maresca aux journalistes. Aujourd’hui, nous avions besoin d’un milieu de terrain technique. C’est pour cela que Rayan est sorti et que Phil a été repositionné dans l’axe. »

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City perd la bataille du milieu

L’entrée d’un milieu créatif n’a pas résolu le principal problème de City ce jour-là. Le match s’est emballé, avec des attaques d’un côté comme de l’autre et d’immenses espaces au milieu de terrain. Elliot Anderson et Enzo Fernandez avaient auparavant formé un duo irréprochable dans l’entrejeu contre Manchester United et Liverpool. Mais, comme face au PSG, ils ont perdu des duels cruciaux contre Villa.

Prochains matchs MCI Carabao Cup 15:30 BHA

Bien qu’il l’ait laissé sur le banc, Maresca a assuré que Bouaddi jouerait bientôt un rôle important : « Il ne fait aucun doute qu’Ayyoub va nous aider. Aujourd’hui, Enzo et Elliot ont tous les deux fait un très bon match. Nous avons tellement de rencontres à disputer qu’Ayyoub aura du temps de jeu. »

Brighton, prochain défi

Maresca devra rapidement trouver le bon équilibre au milieu de terrain alors que les matches s’enchaînent. L’entraîneur doit décider s’il fera tourner son duo habituel, composé d’Anderson et de Fernandez. City délaisse le championnat pour se préparer à un match de coupe nationale. L’équipe affrontera Brighton mercredi, lors du quatrième tour de la Carabao Cup.