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L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a eu un échange tendu au sujet du bilan disciplinaire de son ancien club, Chelsea. L’Italien a balayé les inquiétudes concernant le nombre élevé de cartons rouges reçus par son ancienne équipe, affirmant que son nouvel effectif progresse dans la bonne direction.

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Conférence de presse tendue pour Maresca

Maresca a écarté les questions sur les problèmes disciplinaires survenus lors de son passage à Chelsea. L’Italien a eu un échange tendu avec un journaliste vendredi, avant un match de Premier League contre Brighton.

Des questions ont été soulevées sur le nombre élevé de cartons rouges reçus par ses anciens joueurs avant son départ du club londonien, le jour de l’An. L’entraîneur de Manchester City a toutefois refusé de reconnaître qu’il s’agissait d’un véritable sujet d’inquiétude. Il a rapidement coupé court à cette idée en évoquant le match du week-end.

Maresca s’en prend à un journaliste

Interrogé avec insistance sur les problèmes disciplinaires de Chelsea, Maresca a immédiatement contesté la prémisse de la question. Il a demandé au journaliste de préciser à quelle période il faisait référence.

« Quand j’étais là ou après mon départ ? », a demandé Maresca. Une fois le journaliste ayant confirmé que sa question portait précisément sur son passage au club, l’Italien a répondu sèchement.

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« Il vous manque des informations. Quand j’étais là... quand je suis parti », a-t-il répliqué. Interrogé de nouveau sur le fait de savoir si les cartons rouges avaient constitué un problème persistant durant son mandat, il s’est contenté de répondre : « Je ne pense pas. »

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Les cartons de Chelsea et la progression de City

Au cours des derniers mois de Maresca à Chelsea, six joueurs ont reçu un carton rouge entre septembre et novembre. Le club a terminé la saison dernière avec 118 cartons jaunes en Premier League et 11 cartons rouges toutes compétitions confondues.

Malgré divers problèmes extrasportifs, notamment les scandales financiers auxquels son club est confronté, Maresca affirme être satisfait de son effectif actuel. Ayant pris les commandes fin juin, il estime que l’équipe progresse bien malgré d’importants changements.

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« Nous allons dans la bonne direction », a expliqué Maresca. « Je pense qu’en ce moment, nous sommes compétitifs, et nous avons changé beaucoup de joueurs, changé d’entraîneur. Mais le point positif pour le club, c’est qu’en ce moment, je pense que nous sommes compétitifs dans toutes les compétitions et nous savons que cela prend du temps. »

City se prépare à recevoir Brighton

Manchester City cherchera à poursuivre sur sa belle lancée lors de la réception de Brighton samedi. City occupe actuellement la tête de la Premier League avec 21 points en huit matches. Le club devance Arsenal à la différence de buts et compte cinq points d’avance sur Brighton, son prochain adversaire.