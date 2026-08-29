Enzo Fernández veut quitter Chelsea et parvient à un accord personnel

Enzo Fernandez a trouvé un accord personnel avec Manchester City, rapporte Fabrizio Romano. Le milieu de terrain argentin ne devrait déjà plus faire partie du groupe de Chelsea qui affrontera Brighton & Hove Albion ce week-end.

Fernandez veut à tout prix boucler son transfert à Manchester City. Il souhaite retrouver son ancien entraîneur Enzo Maresca.

Manchester City n’a toutefois pas encore pris contact avec Chelsea au sujet du transfert du milieu de terrain. Romano s’attend à ce que cela se fasse rapidement.

Le champion du monde ne sera toutefois pas bon marché. Chelsea avait déjà déboursé plus de 120 millions d’euros pour Fernandez auprès de Benfica en 2023.

Selon Transfermarkt, l’international argentin aux 49 sélections vaut cent millions d’euros.

Fernandez a disputé 170 matches avec Chelsea au cours des 3,5 dernières années. Il y a inscrit 31 buts et délivré 30 passes décisives pour un but des Blues.

Manchester City a déjà dépensé plus de 200 millions d’euros pour des milieux de terrain cet été. Ayoubb Bouaddi est arrivé de Lille pour cent millions, et Eliott Anderson a été arraché à Nottingham Forest pour plus de cent millions.