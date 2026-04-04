Javier Pastore, l'agent d'Enzo Fernández, s'est exprimé pour la première fois au sujet de la suspension disciplinaire de son client lors d'un entretien avec The Athletic. Chelsea a décidé d'écarter Fernández de l'effectif après qu'il aurait « flirté » avec le Real Madrid.

« Je dis toujours à ma femme que j’aime beaucoup Madrid, quand elle me demande de choisir une ville en Europe où vivre. Ça ressemble beaucoup à Buenos Aires, la vie, tout… », a déclaré Fernández lors d’un entretien avec la chaîne de télévision Luzu. Le manager de Chelsea, Liam Rosenior, a confirmé vendredi que l’Argentin ne serait pas de la partie pour les deux prochains matchs.

Fernández a accueilli cette nouvelle avec beaucoup d’indignation. « Enzo n’a pas compris la situation », a déclaré Pastore. « Cette sanction est tout à fait injuste. Je la trouve beaucoup trop sévère compte tenu de la situation actuelle de Chelsea, et il n’y a aucune raison ni justification à cette suspension », s’indigne-t-il.

« Quand l’entraîneur lui en a fait part, il l’a accepté, car c’est un homme très professionnel qui s’investit toujours à fond, où qu’il soit, et qui respecte les décisions. Mais nous ne comprenons pas cette sanction, car il ne cite aucun club et ne dit pas non plus qu’il souhaite quitter Chelsea, bien au contraire. »

Pastore révèle également que Chelsea a adopté une attitude très particulière depuis l’incident. « J’ai reçu jeudi un message du club m’indiquant qu’ils voulaient me parler de ces propos. Quand ils m’ont envoyé le message, j’ai répondu, mais ils n’ont plus réagi. Il semble qu’ils aient déjà décidé à ce moment-là de le suspendre dès son arrivée au club. »

Pour l'instant, une prolongation du contrat de Fernández ne semble plus être à l'ordre du jour. « Nous avons effectivement eu des discussions auparavant, mais les conditions n'étaient pas encore satisfaisantes. Elles n'étaient pas réalistes, donc cela n'a pas pu aboutir. Pour l'instant, nous avons décidé d'abandonner complètement cette idée », a déclaré Pastore.

« De nombreux facteurs influencent notre décision, tels que le salaire, le respect ou la manière dont les choses sont gérées… Beaucoup d’éléments indiquent que le club n’agit pas de la meilleure façon qui soit. Cette suspension de deux matchs, qui n’a à mon sens aucun sens, suggère simplement que le club souhaite faire une déclaration ou envoyer un signal. »