Enzo Fernández met fin aux spéculations sur Madrid… et son agent clôt le débat avec Chelsea

Javier Pastori, l’agent de la star argentine Enzo Fernández, a mis fin à la polémique sur l’avenir du milieu de terrain de Chelsea, née de déclarations interprétées comme un au revoir.

Le milieu de terrain avait confié son attachement à la vie madrilène, provoquant l’ire de la direction des Blues, qui l’a sanctionné par deux matchs de suspension. Une punition que certains observateurs ont perçue comme une réponse directe à ces propos.

Selon l’émission espagnole « El Chiringuito », le milieu de terrain ne se contenterait pas de laisser entendre son désir de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine : il envisagerait même de déposer une demande de départ l’été prochain afin de faciliter son transfert vers le club merengue.

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Mais Pastore est intervenu pour mettre fin à ces spéculations, affirmant dans des déclarations rapportées par le journal espagnol « AS » que ce qui s’était passé ne reflétait pas la véritable intention du joueur. Il a déclaré : « Enzo n’avait aucune envie de créer des problèmes au sein de Chelsea. C’est l’un des leaders de l’équipe, et il a livré des performances exceptionnelles cette saison. »

« Nous avons évoqué cette situation ces derniers jours. Les propos du joueur n’avaient pas pour but de provoquer une crise, mais ils ont été mal interprétés par la presse, qui a aussitôt parlé de son départ, ce qui est totalement faux », a-t-il ajouté.

« Nous sommes en parfait accord avec la direction de Chelsea. La situation est réglée de manière définitive ; il n’y a jamais eu de crise. Nous avons clarifié l’ensemble du dossier, et le sujet est désormais clos », a-t-il ajouté.

Il a conclu : « Enzo n’a que 25 ans et il est encore en plein apprentissage. Nous avons expliqué au club que ses propos n’étaient dictés par aucune mauvaise intention, mais qu’il s’était simplement trompé de timing et de discours. Il a pris l’initiative de présenter ses excuses au club, à ses coéquipiers, au staff technique, à la direction et à l’ensemble de l’organisation. »