Enzo Fernandez, milieu de terrain de Chelsea et de la sélection argentine, a adressé un message à Lionel Messi, la star de l'Inter Miami, après l'annonce de sa retraite internationale.

Enzo Fernandez a écrit sur son compte Instagram : « Leo, lorsque tu avais dit auparavant que tu prendrais ta retraite avec la sélection, j'ai ressenti une immense tristesse. »

Il a ajouté : « J'étais un tout jeune homme, et je calculais l'écart entre ton âge et le mien pour voir si je pourrais un jour jouer à tes côtés. Cela peut paraître ridicule, mais je le faisais vraiment ; je pensais au nombre d'années qu'il te restait, et au nombre d'années qui me séparaient de l'accession à l'équipe première, et je rêvais que nous portions ensemble le maillot de l'Argentine, ne serait-ce qu'une seule fois... Et heureusement, tu es revenu. »

Il a poursuivi : « La vie a fini par être bien plus belle que ce que ce jeune homme était capable d'imaginer. Je ne me suis pas contenté de jouer avec toi, nous avons aussi partagé les rassemblements, le vestiaire, les conversations, les accolades, les moments difficiles et les moments merveilleux, et nous avons fini par devenir champions du monde ensemble. »

Il a enchaîné : « Mais surtout, je te serai toujours reconnaissant de la manière dont tu m'as traité dès mon arrivée. J'étais venu en portant le rêve de partager le terrain avec mon idole, mais j'ai trouvé quelqu'un qui, dès le premier instant, m'a fait sentir que j'étais l'un des leurs. Tu avais toujours un mot gentil, un conseil, une accolade, ou simplement cette façon de m'apaiser quand j'en avais besoin. Je ne l'oublierai jamais. »





Il a continué : « Il m'est difficile aujourd'hui d'imaginer le prochain rassemblement sans toi. De descendre sur le terrain et de ne pas te voir devant moi, portant le maillot numéro 10. Nous avons eu l'habitude de te voir là pendant de si longues années qu'il semble impossible d'imaginer les choses autrement. »

Il a ajouté : « Comme j'ai été chanceux, Leo, et comme ce jeune homme a été chanceux, lui qui calculait les années sans savoir s'il arriverait un jour à temps. »

Il a conclu : « Merci de m'avoir traité de la façon dont tu l'as fait, pour tout ce que tu m'as appris, et pour m'avoir permis de partager une partie de ton histoire. Tu nous manqueras énormément, capitaine. »

Messi a écrit, dans un communiqué officiel publié sur son compte Instagram : « Après tout ce temps écoulé depuis la finale, et après une longue réflexion, je veux annoncer à tous que j'ai décidé de prendre ma retraite avec la sélection. »

Il a ajouté : « C'était une décision douloureuse et elle me fait encore mal au plus profond de moi, mais je suis conscient que le moment est venu. Je vous jure que j'ai toujours donné tout ce que j'avais, non seulement au cours des dernières années durant lesquelles nous avons tout gagné, mais aussi avant cela, et j'ai toujours combattu et donné tout ce que je possédais pour ce maillot, pour vous rendre heureux et vous faire ressentir la fierté d'être argentins à travers le football. »



Vous pouvez débattre des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »