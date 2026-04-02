Enzo Fernández fait des avances au Real Madrid avec deux nouveaux messages

Enzo Fernández, la star de Chelsea, a de nouveau fait des avances au Real Madrid, alimentant ainsi les spéculations sur son avenir avec les Blues.

Ces dernières semaines, certains articles de presse ont indiqué que le Real Madrid figurait parmi les clubs les plus intéressés par le recrutement d'Enzo l'été prochain, aux côtés du Paris Saint-Germain.

Il y a quelques jours, Fernández a accordé une interview à des influenceurs, au cours de laquelle on lui a demandé où il préférait vivre. Il a répondu : « J'aime beaucoup vivre à Madrid... Ça me rappelle Buenos Aires. »

Par la suite, les informations confirmant le départ imminent de l'Argentin de Chelsea et son désir de rejoindre le Real Madrid l'été prochain se sont multipliées.

Aujourd’hui, Enzo a adressé un nouveau message au Real Madrid via la chaîne « Luzo TV », où il a réaffirmé son envie de vivre à Madrid.

La star de Chelsea a déclaré : « Je dis toujours à ma femme que si je devais choisir une ville européenne où vivre, j’aimerais vraiment Madrid… Elle ressemble beaucoup à Buenos Aires, la cuisine, tout. »

Les éloges d’Enzo ne se sont pas limités à la ville : le milieu de terrain de Chelsea a également fait l’éloge de Toni Kroos et Luka Modrić, l’ancien duo du Real Madrid, lorsqu’on lui a demandé quels joueurs il avait affrontés et qui l’avaient impressionné.

Il a déclaré : « Comme je joue au même poste, j’essaie toujours d’étudier les milieux de terrain de l’équipe adverse, et j’admire particulièrement Toni Kroos… J’ai joué contre le Real Madrid au Bernabéu, et tous les deux, lui et Modrić, sont des joueurs formidables ; ils ont un très haut niveau. »

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