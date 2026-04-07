Enzo Fernández déclare la guerre à Chelsea pour le Real Madrid

Le milieu de terrain argentin Enzo Fernández tient absolument à quitter Chelsea cet été.

Vendredi dernier, Liam Rossiner, l'entraîneur de Chelsea, a annoncé qu'il avait écarté Fernández de la composition de l'équipe pour les matchs contre Port Vale en Coupe d'Angleterre et contre Manchester City en Premier League, justifiant cette décision par les récentes déclarations du joueur que l'entraîneur a jugées « déplacées ».

Le joueur de 25 ans a semé le doute quant à son avenir chez les Blues après avoir déclaré à la chaîne « Luzo TV », en réponse à une question sur la ville européenne où il préférerait vivre : « Je dis toujours à ma femme que si je devais choisir une ville en Europe où vivre, j’aimerais beaucoup Madrid car elle ressemble à Buenos Aires en termes de mode de vie et de tout le reste ».

Selon l'émission espagnole « El Chiringuito », Enzo ne se contentera pas de faire allusion à son transfert au Real Madrid la saison prochaine, mais il prendra une décision définitive.

L'émission espagnole a indiqué qu'Enzo allait déposer une demande officielle de départ de Chelsea l'été prochain, afin de faciliter son transfert au Real Madrid.

« El Chiringuito » a précisé que le principal obstacle résiderait dans le montant que Chelsea exigerait pour accepter le départ d’Enzo, qui pourrait atteindre 150 millions d’euros.

L'émission espagnole a révélé que le Real Madrid pourrait reporter la transaction jusqu'à la dernière semaine d'août afin de faire pression sur Chelsea pour qu'il baisse son prix.



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