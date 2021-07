Envie pressante en plein match, comment font les joueurs ?

Parfois, le footballeur est rattrapé par ses besoins naturels. Comment faire quand l'envie devient trop pressante ? Voici quelques exemples concrets.

Il y a des facettes du football qui nous rendent parfois curieux, l'une d'elles consiste les besoins naturels des joueurs que nous adorons tous. Comment faire quand, en pleine rencontre, l'appel des toilettes est trop insistant ? Les appels de la nature sont difficiles à endiguer, à éviter et s'ils sont retenus, ils peuvent causer un inconfort.

​Plusieurs exemples notables en Europe

Alors, que font les footballeurs s'ils vivent quelque chose comme ça au milieu du match ? Le joueur polyvalent de Tottenham, Eric Dier, a donné il y a quelques temps une illustration que les footballeurs sont aussi des êtres humains, qui peuvent être désespérés et doivent immédiatement libérer ce qu'ils retiennent.

Le 29 septembre 2020, Dier a été surpris en train de quitter le terrain de Wembley lorsque son équipe s'imposait aux tirs au but contre Chelsea au quatrième tour de la Coupe de la Ligue anglaise. Mais le match restera dans les mémoires pour ses scènes hilarantes impliquant le manager des Spurs de l'époque, Jose Mourinho, et Eric Dier au cours des 13 minutes de la fin du temps réglementaire. Le second cité avait soudainement disparu dans le couloir du stade sans prévenir son coach, en colère.

"Nous avons essayé de gérer l'équipe avec les joueurs que nous avions. Ce qui est arrivé à Eric Dier n'était pas normal, je dois le féliciter d'une manière spéciale", avait finalement déclaré Mourinho à Sky Sports après le coup de sifflet final. Mais Eric Dier avait-il le droit de quitter la pelouse pour se soulager ?

Demander à l'arbitre la permission d'aller aux toilettes

Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, a été surpris en train de déféquer dans son pantalon lors d'un match de Liga contre Eibar en 2018 – a révélé Zinedine Zidane, et a quitté le terrain, laissant Los Blancos avec seulement dix hommes pendant environ cinq minutes avant son retour. Presque personne n'avait alors remarqué qu'il était bien loin de penser tactique et football, mais il disait clairement à l'arbitre qu'il devait se dépêcher d'aller aux toilettes, besoin urgent oblige.

Généralement, la plupart des footballeurs choisissent d'attendre la pause. Mais dans le cas de Gary Lineker, l'ancien attaquant anglais, les choses ne sont pas agréables. Il avait de graves problèmes d'estomac et cela a continué dans le match. Il s'est même assis au milieu du terrain pendant le match. Difficile à gérer...!

Le gardien allemand Jens Lehmann a également vécu quelque chose de similaire, lui qui s'est précipité derrière le panneau d'affichage pour uriner ! L'incident s'est produit lors d'un match de Ligue des champions avec Stuttgart,en 2009. Stuttgart a finalement gagné 3-1 et Lehmann était alors libre de faire ses affaires, soulagé.