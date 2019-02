ENTRETIEN - Loren Morón : "Nous sommes conscients du football que nous produisons"

L'attaquant du Bétis Séville, Loren Morón, s'est confié à Goal sur la saison réalisée par les joueurs de Quique Setien.

Loren Morón (Marbella, 1993) a été l'une des grandes révélations de La Liga au cours des derniers mois et l'un des architectes du Bétis qui est revenu dans l'élite européenne. En moins d’un an, il est passé du Betis Deportivo à son deuxième match de sa carrière contre le Real Madrid. En six mois, il est passé d'une vie normale à un "boom" en tant qu'idole du club. Grand pari de Quique Setien, Loren voit son présent avec maturité, calme et beaucoup d'humilité. L'attaquant analyse pour Goal comment sa vie a changé (Interview réalisée avant le match face au Real Madrid, le 13 janvier dernier, ndlr).

Comment votre vie a-t-elle changé ces derniers mois?



"Et bien, elle a changé assez rapidement et, surtout, c'est un très grand changement parce que je pouvais faire ma vie comme n'importe qui avant et maintenant je sors dans la rue et les gens m'arrêtent. Cela a particulièrement changé et je vous dis que tout est arrivé très vite."



Vous êtes arrivé au Betis en 2015 mais avez dû attendre 2018 pour faire vos débuts avec l'équipe première. C'est la récompense de votre travail.



"J'aurais aimé que ça arrive un peu plus tôt, mais en raison des circonstances ou du fait que je ne pouvais pas faire mes débuts, le bon côté des choses est que c'est arrivé et que mon étape dans la filiale (l'équipe réserve, ndlr) m'a aidé à mûrir en tant que footballeur, à avoir plusieurs entraîneurs, apprendre beaucoup, en particulier en tant que footballeur, et c’est ce que j’apprécie en ce moment. "



Votre père était également footballeur, j'imagine qu'il vous a aidé tout au long de ce processus.



"Toute ma famille a vécu cela depuis mon enfance et depuis que je suis tout petit, on m'a toujours enseigné les modes de vie dans le football et, surtout, parce que mon père était aussi footballeur de mon point de vue, ils sont aussi humbles et m'ont toujours inculqué ces valeurs et je dois les remercier pour ce que je suis maintenant. "

Quelle est votre relation avec Setién et que demande-t-il à un avant-centre sur le terrain ?



"Avec Quique, je suis éternellement reconnaissant pour l’opportunité qu’il m’a offerte l’année dernière et pour la confiance qu’il m'accorde. Il ne demande pas de buts, il nous demande un travail. Lorsque l'adversaire a le ballon, nous sommes les premiers à défendre et à faire ce qu'il demande, avec du travail. On aide l'équipe dans d'autres aspects, car cela nous donne de nombreuses opportunités."



Cela a donné de nombreuses opportunités à des jeunes comme vous, Francis ou Junior.



"Pour ceux de la filiale, c'est une incitation à continuer à s’améliorer dans la filiale. Il y a eu d’autres années où vous aviez beaucoup de difficultés ici et que vous recherchiez des sorties et maintenant, vous vous en sortez bien et, surtout, vous travaillez avec l'espoir que les joueurs de la filiale sachent qu'ils peuvent compter et s'entraîner souvent avec nous. Certains ont même déjà fait leurs débuts. L'espoir est maintenant plus grand parce que vous pouvez faire vos débuts à tout moment."



On parle beaucoup du style du Bétis, comment sont perçues les louanges de l'intérieur ?



"Nous le vivons avec tranquillité car il est vrai que le Mister nous a demandé quelque chose et depuis notre arrivée, je pense que nous nous sommes bien adaptés et chaque année nous améliorons beaucoup de choses que nous n'avions pas auparavant. C'est ce que nous voyons maintenant et nous sommes conscients du football que nous produisons. Je pense que c'est ce que veulent tous les joueurs : courir avec le ballon et non sans ballon, et le Bétis le fait, nous sommes tous très heureux."



Il a fallu 47 minutes pour marquer votre premier but en équipe première, comment étaient ces débuts contre Villarreal ?



"Dans ce match, j'étais très nerveux et la vérité était que jusqu'au but, je n'étais pas au mieux. Le but est venu au bon moment, c'était la dernière minute de la première période et ça m'a donné plus de confiance, ça m'a libéré un peu de la pression que j'avais pendant cette semaine parce qu'il y avait des émotions très fortes et à partir de là tout a commencé."

Il en a fallu 22 pour marquer dans le derby de Séville, j'imagine que ce sera l'un des souvenirs les plus spéciaux de votre carrière.



"Eh bien, c’est un grand moment, mais je ne le mettrai pas dans les deux premiers. Je crois que le premier est le jour où j'ai commencé à marquer et que le second est le fait d'entrer en Europe avec le Bétis."



La sélection serait-elle l’un des rêves qui vous reste à réaliser ?



"Pour moi, faire partie de l'équipe nationale est un rêve, mais je suis conscient qu'il me reste encore beaucoup à faire pour me donner cette opportunité. Je dois continuer à travailler dur. C'est un rêve parce que chaque footballeur veut faire partie de son équipe nationale mais je prends la chose avec tranquillité, j'espère qu'un jour je pourrai y arriver parce que je vais travailler pour ça. "

Le Bétis a été critiqué pour le fait que cette année il marque moins de buts. Pensez-vous qu’il est un peu injuste de ne désigner que les attaquants ?



"C’est vrai que l’équipe joue très bien, les buts n'arrivent pas toujours et tout le monde se concentre sur les attaquants. C'est un peu injuste, oui, car nous faisons également d'autres choses pour que nos partenaires aient des espaces et puissent être laissés seuls devant le gardien de but, comme cela s'est passé maintes fois. Nous sommes calmes, le Mister voit notre travail, mais je pense que nous nous en tirons bien lorsque tout le monde en a la possibilité, car ce sont des cycles qui peuvent s'inverser à tout moment."



Ne pensez-vous pas que les critiques sont parfois excessives avec l'équipe et sont-elles essentielles pour grandir ?



"A Séville, vous savez comment sont les gens avec l'équipe et les fans du Betis sont très exigeants. La saison est magnifique, nous sommes dans la même lignée que l'année dernière, encore mieux sous d'autres aspects et nous sommes calmes car c'est très long et nous ne sommes pas les seuls à avoir du mal car la Liga est très équitable. Même le Barça, qui est premier, ne remporte pas certains matchs et cela parle très bien de La Liga."



Qu'attendez-vous cette année personnellement et pour le Bétis ?



"Nous voulons continuer ainsi et avoir une continuité en Europe que le Bétis mérite. Dans les autres compétitions nous voulons lutter, nous sommes encore qualifiés dans les trois, nous sommes très enthousiastes et nous avons une équipe pour les trois compétitions, c'est très difficile, mais si nous terminons plus haut en championnat (6ème), ce sera encore plus beau et dans les deux autres compétitions (la Ligue Europa et la Coupe du Roi), nous jouerons à fond car nous voulons donner un titre aux personnes qui nous soutiennent. Sur un plan personnel, je veux que le Loren de l'année dernière revienne, que je remarque des buts et c'est pour cela que je travaille. Le plus important est d’aider l’équipe, car si vous aidez, les autres vous aideront comme ils le font avec moi."