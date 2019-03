ENTRETIEN - Giggs : "J'espère que Solskjaer gardera son poste à Manchester United"

Ryan Giggs, le joueur le plus capé de l'histoire de Manchester United, est épaté par le début de carrière d'entraîneur d'Ole Gunnar Solskjaer.

Ryan Giggs a félicité Ole Gunnar Solskjaer pour sa réussite aux commandes de l'équipe première depuis le départ de José Mourinho. Les deux hommes se sont connus sous le maillot des Red Devils, Solskjaer permettant notamment à la légende galloise de remporter une Ligue des champions en inscrivant un but victorieux au terme d'une finale renversante contre le Bayern Munich, en 1999.

"Ce qu'il fait en peu de temps est incroyable"

Le Norvégien, qui a eu le mérite de redonner confiance à son équipe pour engendrer une belle série en Premier League, s'est surtout distingué par le scénario de sa double-confrontation contre le Paris Saint-Germain. Battue 2-0 à Old Trafford, son équipe a su exploiter les grossières erreurs des Parisiens pour décrocher sa qualification, contre toute attente (1-3).



"C’est fantastique", a déclaré Giggs à Goal, à Johannesburg, en Afrique du Sud, lors de la tournée du trophée de la Ligue des champions de l’UEFA présentée par Heineken. "Personne n’aurait pu imaginer les performances de l’équipe depuis sa prise de fonction".



"Dans les résultats, il n’y a que contre le PSG [défaite au match aller] qu'ils ont perdu, ce qui peut arriver. Jusqu'à présent, il a vu son équipe jouer contre Liverpool, Chelsea, Tottenham et Arsenal et il est invaincu dans tous ces matchs. Donc, ce qu’il a fait en peu de temps est incroyable".

Giggs appelle donc le décideur du club, Ed Woodward, à confirmer le technicien dans la durée. Pour l'ancien numéro 11 de Manchester United, le bilan d'Ole Gunnar Solskjaer est éloquent. Mais au-delà de sa réussite, c'est aussi une question de constance, un terme qui n'existe plus dans le club le plus titré d'Angleterre depuis la fin de l'ère Ferguson. "À Manchester United, vous devez avoir cette régularité semaine après semaine et ce n’est pas facile", a déclaré Giggs. "Il a de très bons débuts pour le début de sa carrière d’entraîneur avec United. S'il obtient le poste, ce que j'espère, il devra continuer, ce qui n'est pas facile en Premier League et dans les autres compétitions".

Quoiqu'il en soit, Man United a le vent en poupe. Un an après l’humiliation face à Séville au même stade de la compétition, Solskjaer et son assistant Mike Phelan ont réinstallé quelques habitudes bien connues sous Ferguson, notamment dans l'approche et le style.



"Nous étions habitués à dominer le football au cours des 25 dernières années, mais aussi à le faire à la manière de Manchester United", a déclaré Giggs. "Jouer un football passionnant, mélanger les jeunes avec les grands noms... Il a pris le bon chemin et a encouragé les fans à y croire à nouveau. Donc tout le monde est heureux pour le moment, il faut que ça continue longtemps".

"Des différences et des similitudes entre nous"

Pour Giggs, la clé se situe dans le relationnel manager-joueurs. "En tant que joueur, si vous ne l'appréciez pas, jouer ne sert à rien", a déclaré Giggs. "Quand tu jouis de ton football et que tu joues avec le sourire au visage, tu vas essayer quelque chose. C’est ce que je vois pour le moment avec des artistes comme Pogba, Martial, Rashford, tous ces joueurs s’expriment, et je pense qu'Ole a eu beaucoup à voir avec cela".



“Je pense que toutes les équipes sont heureuses quand elles gagnent. Peu importe qui est l’entraîneur, lorsque vous remportez une victoire, vous avez un vestiaire heureux, car vous avez un staff heureux, les médias ne vous critiquent pas et les fans sont heureux. L'atmosphère autour du club a changé parce que nous gagnons à nouveau et que nous jouons un football à la manière de Manchester United".



Giggs s'est retrouvé dans des circonstances comparables à celles de Solskjaer en 2014, lorsque David Moyes a été limogé quatre matches avant la fin de la saison de Premier League et qu'il a assuré l'intérim. Plus court, certes. "Je n'ai eu que quatre matchs. Donc, c'était un peu différent et je jouais encore et faisais partie du vestiaire".



"Nous avons joué notre premier match et la deuxième semaine, Louis van Gaal était nommé entraîneur de la saison suivante. Je savais que je ne serais pas entraîneur la saison suivante, donc c'était un peu différent alors qu'Ole a eu plus de temps et ne joue plus, il a plus d'expérience".



"Après, oui c'est un entraîneur qui a entre 300 et 400 matches (au club en tant que joueur). Donc, il y a des différences et des similitudes, nous avons tous les deux joué pour le club et nous sommes tous les deux de jeunes entraîneurs".