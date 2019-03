ENTRETIEN - France féminine | Kadidiatou Diani (PSG) : "C'est ma meilleure saison"

L'attaquante du PSG et de l'équipe de France Kadidiatou Diani (23 ans) réalise sa meilleure saison à quelques mois de la Coupe du monde.

Un dimanche sous le soleil de Clairefontaine. Les médias sont venus en nombre accueillir les joueuses de l'équipe de France . Parmi elles, Kadidiatou Diani (23 ans). Très demandée, l'attaquante du PSG répond aux sollicitations avec un grand sourire. Car cette saison est celle de l'explosion pour l'ancienne joueuse de Juvisy. Troisième meilleure buteuse du championnat, elle confirme un peu plus ses progrès depuis son arrivée au club en 2017. Pour Goal , elle revient sur son parcours et livre ses ambitions à l'approche d'une fin de saison riche qui se terminera par le Mondial en France (7 juin-7 juillet). Le rendez-vous incontournable des Bleues.

Vous n'aviez jamais autant marqué avant cette saison, vous êtes aussi parmi les meilleures passeuses du championnat. Est-ce votre meilleure saison actuellement ?

Kadidiatou Diani : Oui, clairement. Rien qu'en regardant les stats, je dirais que c'est ma meilleure saison. Je suis à 11 buts et 11 passes décisives Je suis contente, mais c'est aussi grâce au PSG. C'est ici que j'ai réellement découvert le monde professionnel. Je sentais que j'avais besoin de ce challenge et depuis mon arrivée j'ai beaucoup évolué.

Comment expliquez-vous le fait que vous marquez plus de buts ? Est-ce lié au jeu de l'équipe, aux exigences du club ou la conséquence de votre travail ?

Disons que c'est la conséquence de mon travail, mais que ça rentre aussi avec les exigences du club. Forcément, ici, je dois plus m'imposer. Je dois être plus décisive et ça passe par des buts et des "passes dé".

Vous avez naturellement évoqué le PSG. Qu'est-ce que ça représente pour vous de jouer dans ce club ?

Depuis que je suis toute petite, je ne supporte qu'un club parce que je suis issue de la région parisienne. J'ai toujours supporté le PSG. Pour moi, c'était évident que si j'avais la possibilité de jouer pour ce club, j'aurais tout de suite acceptée.

Le fait de porter ce maillot vous donne-t-il un supplément d'âme ?

Forcément, le PSG a toujours été dans mon cœur. Je fais les choses naturellement là-bas, je prends beaucoup de plaisir à les faire et c'est tant mieux pour moi.

"Mon doublé contre les États-Unis, un match référence"

Face aux Etats-Unis (3-1) en amical avec l'équipe de France, vous avez marqué les esprits en inscrivant un doublé en janvier. Est-ce votre match référence avec la sélection ?

Je dirais que oui, c'est mon match référence. J'ai mis un doublé, mon premier en équipe de France. Sur ce match, j'ai été réaxée et c'est forcément plus facile de marquer dans cette position, on a plus d'occasions. Je savais que j'aurais plus de chances de marquer et ça m'a réussi sur cette rencontre.

Après ce match, Corinne Diacre a souligné votre capacité à jouer à plusieurs postes. Avez-vous la volonté de vous imposer à un poste en particulier ?

Non. Je joue plus sur un côté en club. J'aime beaucoup évoluer à droite comme dans l'axe. Pour moi, ça ne change rien. Je prends autant de plaisir à jouer aux deux postes.

Malgré votre jeune âge, vous avez déjà 44 sélections, ce qui n'est pas rien. Diriez-vous que vous faîtes déjà partie des anciennes ?

C'est vrai que ce n'est pas rien, je dirais que je fais partie des anciennes dans le temps. Ça fait longtemps que je suis là, même si je suis jeune par l'âge. Je peux faire la passerelle avec les plus jeunes justement, c'est naturel pour moi.

Parlez-nous un peu de votre parcours qui a débuté avec les garçons. En quoi cela vous-a-t-il forgé ?

Je pense que ça m'a permis de beaucoup progresser. Avec les garçons, on progresse plus vite. Je suis passée avec les filles en moins de 13 ans à Ivry-sur-Seine. Là-bas, j'ai découvert un football que je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'il y avait des équipes féminines avant ça et quand je suis arrivée, j'étais hyper contente. Il y avait d'autres filles, on s'entendait bien. J'ai beaucoup aimé passer des garçons aux filles même si le fait de jouer avec les garçons m'apportait plus dans le jeu, que ce soit techniquement ou physiquement.

Ça n'a pas été trop difficile finalement de vous faire une place dans un monde de mecs.

Non, ça a été. Ce qui était le plus dur, au départ, c'est que j'étais la seule fille de mon équipe. J'étais toute seule, je ne rigolais pas dans le vestiaire alors que quand je suis arrivée avec les filles, c'était plus marrant, je pouvais rigoler davantage.

"Une trajectoire à la Mbappé serait juste énorme"

Pourquoi avoir choisi le football ?

Grâce à mon frère, je pense. J'ai commencé à jouer en bas de chez moi, avec lui et des amis. C'est lui qui m'a surtout mise dans le bain. Mais je me suis lancée dans le football sans me dire que j'allais finir pro. On se lance parce qu'on aime ça, que c'est une passion, et aujourd'hui je ne regrette pas.

À quel moment vous êtes-vous dit que vous alliez faire carrière ?

Quand j'ai été prise à Clairefontaine. J'avais 15 ans, je crois. À ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose. C'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert qu'il y avait une équipe de France féminine parce qu'avant ça je ne savais pas que ça existait (rires) . À Clairefontaine, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit que je pouvais en faire un métier et j'ai décidé de me donner tous les moyens pour arriver en équipe de France A.

Vous avez déjà remporté des titres avec la sélection, la Coupe du monde U17 et l'Euro U19. Gagner le Mondial avec les A maintenant, c'est sûrement dans un coin de votre tête...

J'ai gagné des titres avec la sélection, c'est vrai, mais c'est autre chose de remporter un titre avec les A. Ça n'a pas la même saveur et ce serait quelque chose de formidable de soulever le trophée ici en France.

Un joueur du PSG a été champion d'Europe U19 et champion du monde avec les A récemment.

(Elle arrête, ndlr.) Kylian Mbappé.

Une trajectoire comme la sienne vous donne-t-elle des idées pour la suite ?

Bien sûr. C'est une trajectoire qui me plairait beaucoup. Être championne du monde, ça n'arrive pas tous les jours. Surtout en France. Ce serait juste énorme. Je ne sais pas comment dire... Si on est championnes du monde, ce serait quelque chose d'unique, de formidable.

"Faire le triplé serait magnifique, mais il faudra souffrir"

Voyez-vous quelques similitudes entre Kylian Mbappé et vous, dans votre jeu notamment.

Un tout petit peu... J'aime beaucoup Kylian Mbappé, mais c'est quand même difficile de comparer les filles et les garçons. On n'a pas le même niveau.

Avez-vous parlé du Mondial avec des joueurs du PSG justement ?

Non, pas forcément. On a l'occasion de les voir, mais c'est quand même rare. On n'échange pas tant que ça finalement.

Le fait que l'équipe masculine remporte la Coupe du monde l'été dernier doit-il être une source de motivation supplémentaire ?

C'est clair. On va essayer de suivre leur parcours et on espère qu'on fera exactement le même.

Les stades sont pleins, ce sera le cas également à Tours. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit cet engouement à quelques mois de la compétition ?

Ça fait chaud au cœur de voir qu'ils viennent juste pour nous. On a envie de leur montrer de quoi on est capables sur le terrain, ça nous tient à cœur de faire de bonnes prestations quand ils viennent nous voir. On va être plus mises en lumière que les années précédentes et c'est bien pour le foot féminin.

Est-ce un devoir pour vous de promouvoir le foot féminin ?

Oui, mais ça se fait de manière naturelle. Petit à petit, on sent que la Coupe du monde approche. On parle de plus en plus de nous, et si on peut aider à promouvoir le foot féminin, on doit le faire parce qu'on aime avant tout ce qu'on fait.

La fin de saison peut être exceptionnelle avec la course au titre, la Champions League et la Coupe du monde. Comment abordez-vous ces prochains mois ?

Si je pouvais faire le triplé, ce serait magnifique (rires) . Mais rien ne sera facile. Avant de soulever un trophée, on devra souffrir. À titre personnel, j'espère continuer à gonfler mes stats. Ce serait bien. J'ai des objectifs chiffrés que j'aimerais atteindre, mais je vais les garder pour moi.

Propos recueillis par Benjamin Quarez, à Clairefontaine.