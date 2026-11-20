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De la Juventus à Troyes, en passant par les divisions inférieures et l’Espagne. Paolo Gozzi Iweru a construit son parcours dans des univers footballistiques très différents après avoir franchi toutes les étapes de la formation à la Juventus. Aujourd’hui, il tente de s’imposer en Ligue 1, où ses qualités techniques et physiques pourraient réellement lui permettre d’atteindre le plus haut niveau.

Défenseur central gaucher né en 2001, italien par son père et nigérian par sa mère, il a joué dans toutes les catégories de jeunes de la sélection italienne et fait ses débuts en Serie A avec la Juventus avant de découvrir véritablement le football professionnel à Fuenlabrada, au Genoa, à Pescara et au Red Star. Mais c’est son transfert à Troyes à l’été 2024 qui pourrait aujourd’hui marquer un tournant dans sa carrière.



Interrogé par Calciomercato et Goal, le défenseur central italien s’est livré sans détour, soulignant notamment les grandes différences entre les footballs français et italien.

Commençons par la France. Tu es arrivé à Troyes et tu as contribué à ramener le club en Ligue 1. Comment as-tu vécu ces deux années en France et dans quelle mesure cette expérience t’a-t-elle aidé à grandir, sur le terrain et en dehors ?

« Je me suis bien senti. L’approche des jeunes est un peu différente de celle qu’on trouve en Italie et le football est légèrement plus difficile sur certains aspects. Il y a beaucoup d’intégration ici. Le pays est très multiculturel, donc mon intégration dans le groupe s’est faite naturellement. Et puis je parle français, j’ai vécu quelque temps en France, donc cela m’a aidé. Je suis heureux d’être ici. »

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Quel environnement as-tu découvert à Troyes ? Quel genre de club est-ce ? Qu’est-ce qui t’a le plus marqué dans le club, le vestiaire et la façon de vivre le football en France ?

« L’ambiance est positive. Quand je suis arrivé, l’équipe sortait d’une mauvaise saison et risquait de descendre en troisième division française. Le club traversait une période difficile, mais nous avons réussi à bien rebondir et à construire un parcours qui nous a ramenés en Ligue 1. Ici, le football ne se vit pas comme en Italie : les gens vont moins au stade et y sont moins attachés, mais nous pouvons faire de bonnes choses. »

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Tu as maintenant l’occasion de te mesurer à la Ligue 1, un championnat dont l’intensité et l’engagement physique sont assurément différents de ceux du football italien… Un attaquant ou une équipe t’a-t-il particulièrement impressionné ?

« En France, il y a assurément plus d’impact physique, mais aussi beaucoup de technique et peut-être moins de tactique qu’en Italie. Il y a davantage d’espaces et il faut être prêt à jouer sur tout le terrain. En Italie, en revanche, le défenseur est mieux protégé : il défend en ligne plutôt qu’individuellement. Jusqu’à présent, en Ligue 1, j’avais envie d’affronter des joueurs comme Kvaratskhelia, mais l’occasion ne s’est pas présentée. Il y a aussi Doué, Dembélé… Ils sont tous vraiment très forts. Dans le vestiaire, nous disons tous beaucoup de bien de Balogun, de Monaco : c’est un attaquant puissant, rapide, toujours dangereux. Il est l’un des plus difficiles à affronter. »

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Si tu devais te décrire, quel type de défenseur es-tu ? Te sens-tu plus à l’aise dans l’axe d’une défense à quatre ou dans une défense à trois ?

« En réalité, j’ai parfois joué latéral et je peux occuper ce poste, mais ma position naturelle est dans l’axe d’une défense à quatre. J’ai aussi joué dans une défense à trois et cela me plaît : je pense pouvoir bien évoluer dans les deux systèmes. Je suis un défenseur gaucher, j’aime participer à la construction du jeu et chercher la profondeur. Je dois probablement encore progresser dans le jeu aérien, mais j’y travaille ici et je sens que j’ai grandi sur ce point. Ma formation italienne m’a assurément beaucoup aidé sur le plan tactique : je sais comment me déplacer et je connais mieux que d’autres joueurs formés ici l’importance du placement du corps et des mouvements, car en France, on travaille moins cet aspect et de façon un peu différente. »

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Le travail à l’entraînement est-il si différent entre l’Italie et la France ?

« De manière générale, j’ai remarqué une différence dans le travail quotidien entre l’Italie et la France. En Italie, quand les équipes atteignent le haut niveau, elles commencent à beaucoup travailler collectivement et moins sur chaque joueur. Ici, en France, on insiste davantage sur la progression individuelle. C’est aussi pour cela que je progresse beaucoup sur certains aspects, comme ma capacité à marquer un adversaire et à gérer les situations défensives. »

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Y a-t-il un défenseur dont tu t’es beaucoup inspiré au cours de ta carrière ou que tu aimes regarder aujourd’hui ?

« Quand j’étais à la Juventus, j’aimais beaucoup Giorgio Chiellini. Par sa façon de défendre, aussi bien dans le marquage individuel que dans le travail collectif de la défense, il était le meilleur de tous. Parmi les défenseurs actuels, j’aime Upamecano, surtout pour sa capacité à construire le jeu et à bien jouer le ballon. »

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Tu as cité la Juventus, dont tu as intégré le centre de formation. Tu es arrivé très jeune à Turin. Peux-tu nous raconter cette période, ce choix et la manière dont il a changé ta vie ?

« Je dois tout à la Juventus. Le club m’a fait grandir, je dirais de mes 10 à mes 21 ans, en m’apprenant d’abord à être footballeur, puis à être un homme. J’y suis allé à l’école, j’y ai étudié : cela a été une partie fondamentale de ma vie. Mon arrivée à la Juventus a été assez simple. J’ai disputé un match contre elle alors que je jouais dans un autre petit club de Turin, et j’ai bien joué. La semaine suivante, on m’a appelé pour faire un essai et j’ai été recruté. »

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Tu as aussi fait tes débuts avec l’équipe première en Serie A. Peux-tu nous raconter ce que tu as ressenti ?

« Oui, contre la Spal. La veille, je m’étais entraîné avec l’équipe première et j’avais fait une bonne séance. À ce moment-là, la Juventus avait de fait déjà remporté le championnat. Allegri était sur le banc et l’équipe devait se concentrer sur le match contre l’Ajax, qui était important en Ligue des champions. J’ai donc été convoqué. J’étais déjà très surpris, car je ne pensais vraiment pas pouvoir jouer. Puis, trois heures avant le match, Allegri m’a appelé dans son bureau et m’a dit : ‹ Je vais te faire jouer d’entrée, tu te sens prêt ? › J’ai évidemment répondu oui, que je me sentais prêt, et la suite est venue naturellement. Je ne m’y attendais absolument pas. Ce furent les heures les plus longues de ma vie, avec beaucoup d’anxiété. Mais à la fin, je me suis dit : ‹ C’est l’occasion de ma vie ›, et je suis entré sur le terrain avec conviction. Sur le plan individuel, cela s’est bien passé. J’étais content de ma prestation, même si nous avons perdu. Dans l’ensemble, cela a été une très belle expérience. »

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Tu es aussi passé par la Juventus Under 23. Avec le recul, penses-tu que ce soit la bonne étape pour permettre aux jeunes de passer de la Primavera au football professionnel ?

« Quand je repense à cette année-là, sur le plan individuel, je n’étais peut-être pas encore prêt pour le football professionnel à ce moment-là et l’Under 23 m’a été utile. Aujourd’hui, toutefois, en voyant aussi ce qui se passe en France, je me rends compte qu’ici, à 17 ans, on peut déjà intégrer l’équipe première sans trop se poser de questions. Avec les années, j’ai compris à quel point l’Under 23 m’avait aidé à découvrir le monde des professionnels. Mais dans l’absolu, il vaut peut-être mieux apprendre à se mesurer à ce football, quitte à souffrir en partant tout de suite en prêt en Serie B ou en Serie A et en y arrivant sans être préparé. »

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Après la Juventus, tu as vécu différentes expériences, à Fuenlabrada, à Pescara et au Red Star, avant d’arriver à Troyes. Si tu pouvais revenir en arrière, referais-tu tous ces choix ? Laquelle de ces expériences a été la plus importante pour ta progression, et pourquoi ?

« La plus importante a été celle en Espagne. Je sortais de l’Under 23 et je n’avais pas encore disputé beaucoup de vrais matches. En Espagne, j’ai compris la réalité du football professionnel. À la Juventus, nous avions tout, alors qu’à Fuenlabrada, il n’y avait pas les mêmes infrastructures ni le même confort. Le choc a été rude. Là-bas, j’ai rencontré des gens dont la vie se jouait à travers le football. Tu es footballeur, mais tu n’es pas encore au sommet : tu dois tout gagner par toi-même. À la Juventus, on nous disait que nous avions de la chance, parce que nous étions habitués à toujours vivre dans les meilleures conditions. En Espagne, j’ai compris le sens de ces paroles. »

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Comment se passe ta saison à Troyes ? L’an dernier, tu as subi une grave blessure. Quels sont tes objectifs personnels et ceux de l’équipe ?

« Oui, l’an dernier, j’ai commencé la saison en disputant les 15 premiers matches, puis une fracture au pied m’a tenu à l’écart des terrains. J’ai eu quelques autres petits problèmes, cela arrive quand on revient de ce type de blessure, mais maintenant je me sens bien physiquement. Mon objectif personnel est de m’imposer à Troyes : j’ai une excellente occasion à saisir et je veux en profiter. L’objectif de l’équipe est d’assurer directement son maintien. Ensuite, si l’occasion se présente, nous essaierons aussi de rêver plus grand. »

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Tu as porté le maillot de l’Italie dans les sélections de jeunes, des moins de 17 ans aux moins de 19 ans, et tu as même atteint la finale de l’Euro des moins de 17 ans. Continues-tu de rêver d’intégrer un jour l’équipe nationale A ? As-tu eu des nouvelles de Mancini ou de son staff ces derniers mois ? Et si le Nigeria t’appelait avant l’Italie, as-tu déjà réfléchi à ce que tu ferais ?

« Mon objectif, avant tout, est de gagner une place importante ici à Troyes pour mériter une convocation en sélection. Je pense avoir les qualités nécessaires pour y parvenir. Quant au choix, je me suis toujours dit que je serais disponible pour la première sélection nationale qui me ferait pleinement confiance. Ma mère est nigériane et nous allions souvent au Nigeria quand j’étais petit, donc j’ai aussi un lien avec ce pays, mais aujourd’hui, je dois tout à l’Italie. Ma mère aussi est finalement devenue italienne. Alors, si je réussis à bien jouer ici à Troyes, pourquoi pas ? Je veux me donner la possibilité de saisir cette occasion et je suis convaincu que je pourrai bientôt entrer dans le groupe de l’Italie. »