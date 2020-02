ENTRETIEN - Armand Laurienté (Lorient) : "Qui ne voudrait pas jouer en Ligue 1 ?"

EXCLU GOAL - Prêté par Rennes au FC Lorient, leader de Ligue 2, l'ailier Armand Laurienté (21 ans) analyse sa belle saison chez les Merlus.

Il est l'une des révélations en ces dernières semaines. Prêté sans option d'achat par le Stade Rennais à Lorient jusqu'à la fin de la saison, Armand Laurienté (21 ans) est en train de confirmer toutes ses qualités : de vitesse, puissance et percussion. Un atout indéniable pour les Merlus dans la course à la montée. Un joueur calme et posé, qui s'est longuement confié à Goal avant la réception de Chambly, au Moustoir ce samedi (15h).

Comment analysez-vous cette saison qui est montée crescendo pour vous ?

Armand Laurienté : Au début, il m'a fallu un temps d'adaptation. L'équipe tournait bien et j'ai su être performant au bon moment. Aujourd'hui, j'essaye d'être constant, de jouer le plus de matches possibles, pour continuer à aider l'équipe.

C'est contre le 8 novembre que vous avez marqué les esprits pour la première fois en étant impliqué sur 3 buts. C'est le match qui a lancé votre saison ?

C'est surtout mon premier match en tant que titulaire en Championnat. Ce jour-là, j'ai saisi ma chance. Je me suis dit qu'il fallait que je donne tout sur le terrain, que je n'avais rien à perdre. Mon seul objectif, c'était de gagner.

Pourquoi vous a-t-il fallu plus de temps que d'autres pour faire votre place ?

Je joue dans une équipe qui est leader de . Plusieurs joueurs étaient performants, et le sont encore. Moi, je n'étais peut être pas encore prêt mentalement et physiquement, ça faisait un moment que je n'avais pas enchaîné, et je pense que ça se voyait un petit peu.

Comment se passe la concurrence avec Jimmy Cabot ou encore Yoane Wissa avec lequel vous pouvez permuter ?

On a une concurrence saine. Et même, en dehors du terrain, on ne se dit pas qu'on est en concurrence. On ne se met pas de bâtons dans les roues. Si l'un de nous est performant et qu'il joue, c'est normal. L'objectif, c'est de faire gagner l'équipe.

"Ce serait positif de finir dans les meilleurs passeurs de L2"

Avez-vous l'impression d'avoir franchi un cap cette saison ?

J'ai cette impression, oui. Je suis plus constant dans mes efforts. J'ai plus travaillé mon jeu sans ballon aussi. Avant, j'avais besoin d'avoir le ballon dans les pieds. Je le demandais toujours là. Et maintenant, je trouve que j'arrive mieux à exploiter ma vitesse quand je ne l'ai pas.

C'est la conséquence de quoi ?

C'est un tout, je dirais, mais c'est surtout le coach (Christophe Pélissier, ndlr) qui a insisté sur mes qualités. Il m'a toujours dit qu'il fallait que je les utilise au maximum pour faire mal aux défenseurs. Et avec la confiance que j'ai emmagasiné, c'est venu tout seul.

Votre degré de confiance, vous le fixeriez à combien justement ?

Sur 10 ?

Oui, sur 10.

Je dirais un bon 8, parce que tout n'est pas parfait. Mais au début de la saison, je me serais mis 5-6, donc c'est bien.

Vous comptez 3 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Ce sont des statistiques à la hauteur de vos espérances ?

Oui, clairement. C'est très bien, même si je sais que je peux faire mieux. J'aurais pu mettre plus de buts par exemple, mais il reste encore des matches à jouer. C'est un objectif et je vais tout faire pour améliorer ça d'ici la fin de la saison.

Vous n'êtes pas si loin au classement des meilleurs passeurs de Ligue 2. Vous pensez à ce genre de classement ?

Bien sûr que j'y pense. Il faut se fixer des objectifs individuels aussi. Je ne reste pas focus sur ça, mais ce serait positif de finir dans les meilleurs passeurs du Championnat.

Après Le Mans (victoire 4-2), vous étiez décisif toutes les 78 minutes en L2. Personne ne faisait mieux à cette période. Comment s'explique cette faculté à bien entrer dans vos matches ?

Je n'ai pas toujours été comme ça... À la base, j'avais besoin d'un petit peu de temps pour me mettre dedans. Mais quand je suis en match là, c'est différent. Je me dis qu'il faut que je sois prêt tout de suite, qu'il faut tout donner. C'est peut-être ça qui a changé parce qu'avant je pouvais paraître un peu nonchalant. Les coachs ont peut-être vu ça chez moi et c'est quelque chose que je travaille pour continuer à progresser.

Julien Stéphan, à Rennes, dit qu'il suit vos bonnes performances. Vous a-t-il déjà parlé de la saison prochaine ?

On n'est pas forcément en contact. Il voit que ça se passe bien pour moi à Lorient et je pense qu'il veut me laisser dans mon truc. C'est normal. Il a aussi sa saison à gérer. On n'a pas parlé de la saison prochaine.

"Julien Stéphan a fait beaucoup pour mon évolution"

Ce coach a-t-il eu un rôle particulier dans votre évolution ?

Il a fait beaucoup pour mon évolution. Il m'a entraîné assez tôt. Je l'ai vraiment eu en réserve et ça fait un moment qu'il me dit sur quoi je dois travailler. Il me connaît très bien.

On se rappelle qu'à votre retour d'Orléans la saison passée, il vous avait intégré directement à son groupe. Orléans, avec le recul, c'était du temps de perdu ?

Non pas du tout. J'ai eu une expérience en pro. Je ne sais pas si en restant à Rennes j'aurais eu cette opportunité d'être tout le temps avec les professionnels, de faire les déplacements... J'ai quand même joué avec Orléans, même si j'aurais voulu jouer plus. Je pense aussi que je n'aurais pas eu autant de choix l'été dernier si je n'étais pas parti à Orléans. Le fait d'avoir déjà joué en pro a changé le regard de certains clubs sur moi.

Quels sont vos objectifs pour la suite et où vous voyez-vous la saison prochaine ?

Pour l'instant, je n'ai pas d'objectif pour la saison prochaine. Je n'en ai qu'un, il est cette année : c'est de gagner tous les matches et de monter avec Lorient. Ce serait la meilleure des récompenses de pouvoir monter en L1. Dans le vestiaire, on en parle sans trop en parler. Il ne faut pas que ça nous empêche de jouer non plus.

La , c'est la prochaine étape alors ?

Du coup, oui. Ce serait la prochaine étape. En tout cas, j'espère. Qui ne voudrait pas jouer en ?

Propos recueillis par Benjamin Quarez