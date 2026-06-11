Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Entrée en matière réussie pour le Mexique, qui lance la Coupe du monde en dominant l’Afrique du Sud

Mexico vs Afrique du Sud
Mexico
Afrique du Sud
Coupe du monde
Mexique
Afrique du Sud

L'équipe nationale mexicaine a entamé la phase finale de la Coupe du monde 2026 par une victoire aisée (2-0) face à l'Afrique du Sud, jeudi soir au stade de Mexico.

Les Mexicains n’ont pas attendu longtemps pour se montrer dangereux, Raúl Jiménez alertant dès la 5e minute le gardien Williams d’une frappe puissante, repoussée avec brio.

La pression mexicaine a fini par payer à la 9e minute, Julián Quionones ouvrant le score d’une conclusion précise.

Les Sud-Africains ont tenté de réagir immédiatement, mais ils n’ont pas réussi à égaliser, et la mi-temps a été sifflée sur le score de 1-0 en faveur du Mexique.

Dès le début de la seconde période, les Sud-Africains subissaient un coup dur avec l’expulsion de Yaya Situle dès la 49^e minute.

Coupe du monde
Tchéquie crest
Tchéquie
CZE
Afrique du Sud crest
Afrique du Sud
RSA
Coupe du monde
Mexico crest
Mexico
MEX
République de Corée crest
République de Corée
CDS

Raúl Jiménez doublait la mise d’une tête puissante, sur un centre de Roberto Alvarado, à la 67^e minute.

Les Sud-Africains, incapables de percer le verrou mexicain, ont ensuite subi un second coup dur avec l’exclusion de Thimba Zwane à la 84^e minute.

Dans le temps additionnel (90e+2), César Montes est à son tour exclu, ramenant le Mexique à dix. La rencontre se conclut sur le score de 2-0 en faveur des Aztèques.

Les deux équipes évoluent dans le groupe A, en compagnie de la Corée du Sud et de la République tchèque.

Publicité