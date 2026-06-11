L'équipe nationale mexicaine a entamé la phase finale de la Coupe du monde 2026 par une victoire aisée (2-0) face à l'Afrique du Sud, jeudi soir au stade de Mexico.

Les Mexicains n’ont pas attendu longtemps pour se montrer dangereux, Raúl Jiménez alertant dès la 5e minute le gardien Williams d’une frappe puissante, repoussée avec brio.

La pression mexicaine a fini par payer à la 9e minute, Julián Quionones ouvrant le score d’une conclusion précise.

Les Sud-Africains ont tenté de réagir immédiatement, mais ils n’ont pas réussi à égaliser, et la mi-temps a été sifflée sur le score de 1-0 en faveur du Mexique.

Dès le début de la seconde période, les Sud-Africains subissaient un coup dur avec l’expulsion de Yaya Situle dès la 49^e minute.

Raúl Jiménez doublait la mise d’une tête puissante, sur un centre de Roberto Alvarado, à la 67^e minute.

Les Sud-Africains, incapables de percer le verrou mexicain, ont ensuite subi un second coup dur avec l’exclusion de Thimba Zwane à la 84^e minute.

Dans le temps additionnel (90e+2), César Montes est à son tour exclu, ramenant le Mexique à dix. La rencontre se conclut sur le score de 2-0 en faveur des Aztèques.

Les deux équipes évoluent dans le groupe A, en compagnie de la Corée du Sud et de la République tchèque.