Entrée en matière réussie pour le Mexique, qui a dominé l’Afrique du Sud lors du match d’ouverture de la Coupe du monde

L'équipe nationale mexicaine a entamé la Coupe du monde 2026 par une victoire aisée (2-0) face à l'Afrique du Sud, jeudi soir au stade de Mexico.

Les Mexicains n’ont pas traîné, ouvrant le score dès la 9e minute par l’intermédiaire de Julián Quiñones.

Les Sud-Africains ont tenté de réagir immédiatement, mais ils n’ont pas réussi à égaliser, et la mi-temps a été sifflée sur le score de 1-0 en faveur du Mexique.

Dès le début de la seconde période, l’Afrique du Sud a subi un coup dur avec l’expulsion de Yaya Situle à la 49^e minute.

Raúl Jiménez a ensuite inscrit le deuxième but du Mexique d’une tête puissante, sur un centre de Roberto Alvarado à la 67^e minute.

Les Sud-Africains, incapables de percer le verrou défensif mexicain, ont ensuite subi un second coup du sort avec l’exclusion de Thimba Zwane à la 84^e minute.

Dans le temps additionnel (90e+2), César Montes a à son tour été exclu, laissant le Mexique à dix.