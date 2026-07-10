Entre un parcours honorifique et une équipe fantôme, la presse marocaine est partagée après l’élimination des Lions de l’Atlas de la Coupe du monde

La presse marocaine est partagée au moment de dresser le bilan du parcours des « Lions de l’Atlas », éliminés en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 après leur défaite 2-0 contre la France, La majorité des médias ont salué la performance globale de l'équipe et son parcours dans la compétition, tandis que d'autres ont vivement critiqué le niveau affiché par les joueurs lors de ce match.

Les Marocains ont donc quitté la compétition en quarts de finale, tout comme en 2022, après avoir été battus par les Bleus. Rappelons toutefois qu’ils avaient auparavant obtenu un nul face au Brésil et éliminé les Pays-Bas aux tirs au but en huitièmes.

Malgré ces performances, les Lions de l’Atlas n’ont pas réussi à rééditer leur exploit de 2022, année où ils avaient atteint les demi-finales.

«La tête haute»

Le journal « Le Matin » a estimé que la sélection marocaine avait quitté la compétition « la tête haute », soulignant que cette nouvelle participation avait consolidé sa place parmi les grandes équipes mondiales.

Le journal souligne un parcours remarquable, caractérisé par la solidité, la discipline et la capacité à rivaliser avec les meilleures nations, preuve que l’épopée du Mondial 2022 au Qatar n’était pas un simple coup de chance, mais bien une étape dans le développement continu du football marocain.

Elle souligne que la sélection des « Lions de l’Atlas » fait désormais partie des équipes les plus en vue au niveau mondial, et se montre optimiste quant à la poursuite de cette progression dans les années à venir.

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« Il est sorti par la grande porte »

De son côté, le site « Le360 Sport » estime que les Marocains ont cette fois buté sur une équipe de France plus forte et plus réaliste, capable d’exploiter ses temps forts pour composter son billet pour les quarts de finale.

Le site a souligné que les hommes de l’entraîneur Mohamed Wahbi ont quitté la compétition « par la grande porte », précisant que le Maroc, seule équipe arabe et africaine à avoir atteint les quarts de finale, n’a pas à rougir de cette défaite face à l’un des principaux favoris pour le titre.

Le site a également souligné que cette édition marquait la fin du rêve d’une génération exceptionnelle, tout en confirmant le bond en avant réalisé par le football marocain depuis la Coupe du monde au Qatar, et en promettant un avenir prometteur, notamment avec l’organisation par le Maroc de la Coupe du monde 2030 en partenariat avec l’Espagne et le Portugal.

Des éloges malgré l'écart de niveau

De son côté, le journal marocain Al-Akhbar salue une performance « honorable et compétitive » face à la France, tout en reconnaissant la supériorité de l’équipe française.

Le journal rappelle toutefois que cette qualification en quarts de finale constitue un nouvel exploit historique pour le football marocain et atteste de la progression constante des Lions de l’Atlas sur la scène internationale.

Des critiques acerbes

En revanche, le journal « Al-Masaa » a adopté un ton plus sévère, estimant que la sélection marocaine était très loin du niveau qu’elle avait affiché lors des matchs précédents.

Le journal adresse des critiques directes au capitaine Achraf Hakimi, estimant qu’il n’a pas apporté sa contribution habituelle sur le flanc droit, tandis que des erreurs individuelles ont entravé les tentatives de construction offensive.

Elle regrette également que l’équipe n’ait pas su exploiter ses temps forts, rappelant qu’à ce niveau de compétition il faut convertir ses occasions et imposer son propre rythme plutôt que de subir celui de l’adversaire.

En conclusion, le journal a estimé que la sélection marocaine avait manqué d’audace, qualifiant même sa prestation face à la France de « sélection fantôme », et soulignant que cette élimination posait de nombreuses questions sur ce recul inattendu.