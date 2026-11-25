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Développement à l’international, nouveaux modèles économiques et intelligence artificielle : les perspectives d’avenir du football seront au cœur des débats de SPORT MARKE MEDIEN, rendez-vous majeur du sport business, les 30 novembre et 1er décembre 2026. Parmi les participants réunis à la « House of Sports », dans le quartier Werksviertel de Munich, figurent Guy-Laurent Epstein, haut responsable de l’UEFA, Karl Heinz Rummenigge et Peer Naubert (DFL).

Le football doit trouver un équilibre délicat : les marchés internationaux et les nouveaux modèles de revenus offrent des perspectives de croissance, tandis que les exigences en matière de compétitivité économique et de fidélisation des supporters augmentent. La manière de concilier tradition et élan entrepreneurial sera l’un des thèmes centraux de SPORT MARKE MEDIEN cette année à Munich. Des responsables de fédérations, de ligues et de clubs débattront des perspectives économiques du football.

Entre développement commercial mondial et concurrence économique

Avec leur société commerciale commune UC3, l’UEFA et l’Association européenne des clubs (ECA) regroupent la commercialisation des compétitions européennes de clubs masculines et féminines. Lors d’un échange intitulé « Le guide du football de clubs de l’UEFA » avec Carsten Schmidt, conseiller en sport et médias, Guy-Laurent Epstein, directeur exécutif du marketing de l’UEFA, examinera les conséquences de cette structure pour les partenaires médias et les sponsors, ainsi que les tensions entre les intérêts commerciaux, les valeurs de l’UEFA et les attentes des supporters.

Le football allemand doit lui aussi défendre sa place face à la concurrence internationale. Karl-Heinz Rummenigge, longtemps directeur général du Bayern Munich et membre de son conseil de surveillance depuis 2023, discutera également avec Carsten Schmidt des conditions économiques, des nouvelles sources de revenus et des limites de la croissance.

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La Bundesliga et ses clubs à la conquête des marchés internationaux

Une audience mondiale ne garantit pas, à elle seule, une pertinence durable. Peer Naubert, directeur commercial de la Bundesliga, expliquera l’importance des partenariats locaux, de l’évolution des usages médiatiques et des contenus adaptés pour le développement international de la ligue.

Henning Bindzus, directeur général de Hanovre 96, montrera également comment conquérir de nouveaux marchés grâce à des approches créatives. Outre sa coopération avec le club japonais FC Mito HollyHock, Hanovre 96 lance avec EPOCH sa propre collection de cartes à collectionner destinée au Japon. Cette démarche associe le développement international de la marque à de nouvelles perspectives commerciales.

La tradition comme fondement du renouveau

Les modèles économiques et les structures évoluent aussi au sein des clubs, et pas seulement à l’international. Le TSV 1860 Munich explore de nouvelles voies pour associer son histoire de plus de 165 ans à un élan entrepreneurial. Lors d’un échange intitulé « Le TSV 1860 Munich, une start-up : la tradition porte le renouveau », son président Gernot Mang et Tamara Pagel, directrice générale de Dialog Versicherung, son nouveau sponsor principal, parleront de financement participatif, de partenariats solides et du rôle actif des supporters et des membres.

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Les tables rondes et débats consacrés au football cette année à SPORT MARKE MEDIEN montreront à quel point le développement économique, le positionnement international et l’identité de ce sport sont étroitement liés.

De nombreux représentants de clubs, notamment de l’Eintracht Francfort, de Schalke 04, du 1. FC Nuremberg, du VfL Bochum, du Hambourg SV et du Club Bruges, seront de nouveau présents à Munich cette année. La dernière étude de SLC sur la popularité de la Bundesliga sera également présentée.

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À propos du réseau ESB Marketing

Avec plus de 680 partenaires, l’ESB anime la principale plateforme professionnelle des secteurs du sport, du divertissement et du marketing dans les pays germanophones et offre à ses partenaires expertise, contacts et communication. Grâce à de nombreux événements B2B et formats médiatiques, l’ESB crée des lieux d’échange pour les secteurs du sport, du marketing, de l’événementiel et du tourisme, aussi bien en présentiel qu’en ligne.