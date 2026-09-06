Ransford Königsdörffer, parti libre à Mayence cet été et entré en jeu en seconde période dimanche, a été lancé dans la profondeur par Philipp Mwene derrière la dernière ligne du HSV, avant d’accélérer de nouveau face au patron de la défense Sebastian Bornauw pour l’éliminer et envoyer le ballon hors de portée de Daniel Heuer Fernandes dans le but hambourgeois, pour le 5-0 en faveur de Mayence. S’en est suivi un sprint de célébration de Königsdörffer, avec glissade sur les genoux et de grands gestes, les mains derrière les oreilles en direction des spectateurs.

Cette provocation, cette célébration expressive après un but contre son ancien club, qui plus est seulement quelques semaines après son départ, sera toujours considérée comme telle, a réveillé une dernière fois le Volkspark. Sifflets et huées contre Königsdörffer ont suivi. Les joueurs du HSV ont eux aussi réagi. Le capitaine Nicolai Remberg s’est avancé avec détermination vers le groupe de joueurs de Mayence en train de célébrer, afin de demander des comptes à son ancien coéquipier.

« J’aime énormément Ransi. Je m’entends incroyablement bien avec lui », a ensuite déclaré Remberg à DAZN. « Mais je suis le capitaine de ce club et si quelqu’un célèbre devant nos supporters, alors pour moi, ça ne se fait pas, donc je dois y aller. Je dois le dire. »

Il a expliqué avoir immédiatement fait savoir à Königsdörffer qu’il jugeait son geste « tout simplement pas correct ». « Il a joué ici. Puis célébrer comme ça, autant et de manière aussi extrême... si en plus tu fais une glissade sur les genoux, ce n’est peut-être pas cool non plus. »

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« Par moments en dessous de la ceinture » : Remberg compatit avec son ancien coéquipier

Remberg a toutefois aussi affiché de la compréhension envers Königsdörffer, qui avait été en partie exposé à de vives critiques la saison passée.

« De l’extérieur, on ne se rendait même pas compte à quel point les insultes contre lui étaient graves. C’est pour ça que je ne dois peut-être pas dire maintenant que je peux le comprendre, mais parfois, ce que j’ai entendu était vraiment en dessous de la ceinture », a expliqué Remberg. « C’est peut-être ce qui est ressorti chez lui à ce moment-là, c’est le sentiment que j’ai eu, parce qu’après, il voulait aussi taper dans les mains. »

Moins compréhensif, l’ancien joueur du HSV Sonny Kittel, qui a encore joué avec Königsdörffer, s’est exprimé lui aussi. « Inadmissible ! », a-t-il commenté sous une vidéo sur le compte Instagram de DAZN.

Alors que Königsdörffer lui-même ne s’est pas exprimé, les deux entraîneurs ont tenté de calmer le jeu. « Je ne veux pas surévaluer ça. Je m’en fous complètement de savoir qui fait quoi après un but », a déclaré Merlin Polzin. « Les gars doivent régler ça entre eux. » L’entraîneur de Hambourg a ajouté, en substance, qu’après une défaite 0-5, il avait d’autres sujets à traiter.

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Königsdörffer joue un rôle important dans la montée et le maintien

« Bien sûr, il ne faut pas en faire trop. Mais je pense qu’un joueur doit se réjouir quand il marque un but », a déclaré l’entraîneur de Mayence Urs Fischer. Pour Remberg, il restait dimanche « un petit arrière-goût ». Mais sa relation personnelle avec son ancien coéquipier n’en souffrirait pas longtemps.

Avant le match, Königsdörffer avait reçu de la part du directeur sportif du HSV, Claus Costa, un cadeau d’adieu pour son passage à Hambourg. Le joueur de 24 ans était arrivé au HSV en 2022 en provenance du Dynamo Dresde et a disputé 138 matches avec les Rothosen. Lors de la saison 2024/25, il a eu une grande part dans la montée ; l’année précédente, il était un titulaire du HSV et a contribué au maintien avec cinq buts.