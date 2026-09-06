Entre « sans fond » et « j’en ai rien à foutre » : débat controversé autour de la célébration de Ransford Königsdörffer à Hambourg

Ransford Königsdörffer, parti libre à Mayence cet été et entré en jeu à la mi-temps dimanche, a pris la profondeur après avoir été lancé par Philipp Mwene dans le dos de la dernière ligne du HSV, avant d’accélérer de nouveau face au patron de la défense Sebastian Bornauw pour l’éliminer et envoyer le ballon, hors de portée de Daniel Heuer Fernandes, dans le but hambourgeois pour le 5-0 de Mayence. S’en est suivi un sprint de célébration de Königsdörffer, avec glissade sur les genoux et de nombreux gestes, les mains derrière les oreilles, en direction des spectateurs.

Cette provocation, cette célébration expressive sur un but contre son ancien club, qui plus est seulement quelques semaines après son départ, sera toujours perçue comme telle, et a réveillé une dernière fois le Volkspark. Sifflets et huées contre Königsdörffer ont suivi. Les joueurs du HSV ont eux aussi réagi. Le capitaine Nicolai Remberg s’est dirigé avec détermination vers l’amas de joueurs mayençais en célébration pour demander des comptes à son ancien coéquipier.

« J’aime énormément Ransi. Je m’entends extrêmement bien avec lui », a ensuite déclaré Remberg au micro de DAZN. « Mais je suis le capitaine de ce club et quand quelqu’un célèbre devant nos supporters, pour moi, ça ne se fait pas, donc je dois y aller. Je dois le dire. »

Il a expliqué avoir immédiatement fait savoir à Königsdörffer qu’il jugeait son geste « tout simplement incorrect ». « Il a joué ici. Alors célébrer comme ça, aussi fort et de manière aussi extrême... si en plus tu fais une glissade sur les genoux, ce n’est peut-être pas très cool non plus. »

Getty Images

« Parfois en dessous de la ceinture » : Remberg compatit avec son ancien coéquipier

Remberg a toutefois aussi montré de la compréhension envers Königsdörffer, qui a été exposé à des critiques parfois virulentes la saison passée.

« De l’extérieur, on ne se rendait pas du tout compte à quel point les insultes contre lui étaient graves. Donc peut-être que je ne dois pas dire maintenant que je peux le comprendre, mais parfois, ce que j’ai entendu allait vraiment en dessous de la ceinture », a expliqué Remberg. « J’ai eu le sentiment que c’est peut-être sorti à ce moment-là chez lui, parce qu’après ça, il voulait aussi taper dans les mains. »

Sonny Kittel, ancien joueur du HSV qui a lui aussi évolué avec Königsdörffer, s’est montré moins compréhensif. « Honteux ! », a-t-il commenté sous une vidéo sur le compte Instagram de DAZN.

Alors que Königsdörffer ne s’est pas exprimé lui-même, les deux entraîneurs ont tenté d’apaiser la situation. « Je ne veux pas surévaluer ça. Je m’en fous complètement de savoir qui fait quoi après un but », a déclaré Merlin Polzin. « Les gars doivent régler ça entre eux. » L’entraîneur de Hambourg a ajouté, en substance, qu’après une défaite 0-5, il avait d’autres sujets à traiter.

Getty Images

Königsdörffer joue un rôle important dans la montée et le maintien

« Bien sûr, il ne faut pas exagérer. Mais je pense qu’un joueur doit se réjouir quand il marque un but », a déclaré l’entraîneur de Mayence Urs Fischer. Pour Remberg, il restait dimanche un « petit arrière-goût ». Mais cela ne devrait pas affecter longtemps sa relation personnelle avec son ancien coéquipier.

Avant le match, Königsdörffer avait reçu un cadeau d’adieu de la part du directeur sportif du HSV, Claus Costa, pour son passage à Hambourg. Le joueur de 24 ans était arrivé au HSV en 2022 en provenance du Dynamo Dresde et a disputé 138 matches avec les Rothosen. Lors de la saison 2024/25, il a eu une grande part dans la montée ; la saison précédente, il était un titulaire du HSV et a contribué au maintien avec cinq buts.