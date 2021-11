Entre Ronaldo et Solskjaer, la réunion de la dernière chance à Manchester United

Le poste du Norvégien est remis en question depuis un certain temps déjà, les défaites humiliantes contre Liverpool et Manchester City n'ayant pas aidé sa cause.

Selon le Daily Mail, Solskjaer a désormais parlé à Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Harry Maguire, Luke Shaw, Victor Lindelof et Nemanja Matic pour tenter de trouver une solution. L'entraîneur les a convoqués pour une réunion à 10 heures au centre d'entraînement Carrington du club jeudi.

Selon certains rapports, Cristiano Ronaldo n'est pas satisfait de la situation à Old Trafford depuis son arrivée cet été et il envisagerait déjà son avenir après l'été si le club ne se qualifie pas pour la Ligue des champions.

Jusqu'à présent, United est resté fidèle à Solskjaer malgré la pression croissante de l'entourage du club pour se séparer de l'ancien joueur.

Manchester United affronte Watford en Premier League samedi avant d'affronter Villarreal dans un match crucial de la Ligue des champions. Une défaite dans l'un ou l'autre de ces matchs pourrait s'avérer fatale.

Zinedine Zidane et Brendan Rodgers ne sont que deux des noms qui ont été évoqués pour succéder à Solskjaer à Old Trafford.