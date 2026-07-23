L'avenir de Salem Al-Dawsari avec Al-Hilal est entré dans une zone d'incertitude, malgré le statut historique dont jouit le capitaine du club, et ce dans le contexte des changements techniques que connaît l'équipe avant le début de la nouvelle saison, ainsi que de la volonté de la direction de restructurer la ligne offensive en adéquation avec la vision du staff technique.

Salem est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire d'Al-Hilal, son nom étant associé aux plus grands accomplissements du club au cours de la dernière décennie, faisant de lui le symbole de toute une génération de titres nationaux et continentaux. Mais le football ne se contente pas de reconnaître l'histoire seule, ce qui place son avenir au cœur de nombreuses interrogations.

Un transfert susceptible de tout changer

Les données actuelles indiquent que l'avenir de Salem pourrait se décider en fonction de la capacité d'Al-Hilal à conclure le transfert d'un ailier gauche de classe mondiale, l'une des priorités sur lesquelles le club travaille durant l'actuel mercato estival.

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Ces derniers jours, les informations liant Al-Hilal à un recrutement du Néerlandais Crysencio Summerville, la star de West Ham United, se sont multipliées, un transfert qui pourrait offrir à l'équipe un nouvel élément offensif au poste d'ailier gauche.

En cas d'aboutissement de cette opération, la concurrence pour la place de titulaire deviendrait plus féroce, ce qui pourrait entraîner une réduction du temps de jeu de Salem Al-Dawsari, lui qui a été le premier choix à ce poste pendant de longues années.

Salem ne veut pas d'un rôle de remplaçant

Il est difficile d'imaginer Salem Al-Dawsari en tant que joueur remplaçant au sein d'Al-Hilal, car le capitaine a l'habitude d'être l'un des éléments les plus importants de l'équipe et d'avoir le dernier mot à son poste, ce qui rend l'idée de rester sur le banc des remplaçants éloignée de ses ambitions.

Il semble que le joueur ne souhaite pas devenir le second choix, en particulier à ce stade de sa carrière, puisqu'il cherche à continuer en tant que titulaire, et non simplement à être un grand nom au sein de l'effectif.

C'est pourquoi le maintien de Salem à Al-Hilal pourrait être directement lié à l'ampleur du rôle que lui accordera le staff technique la saison prochaine, plus qu'à toute autre considération.

Le rêve d'une fin sous le maillot d'Al-Hilal

Malgré tout ce qui se dit autour de son avenir, le souhait personnel de Salem semble clair : il espère mettre un terme à sa carrière footballistique au sein d'Al-Hilal, le club dans lequel il a grandi et avec lequel il a réalisé tous ses accomplissements, afin d'écrire une fin digne de son statut de l'une des plus grandes légendes du club.

Rester à Al-Hilal jusqu'à la retraite représente le scénario idéal pour lui, à l'image de ce qui se produit avec les légendes des grands clubs à travers le monde. Mais ce souhait se heurte à la réalité de la concurrence et aux exigences de la nouvelle phase que traverse l'équipe.

Au final, Salem Al-Dawsari et Al-Hilal se trouvent à la croisée des chemins : soit le capitaine poursuit son parcours historique en tant que titulaire, soit le changement technique ouvre la porte à une fin différente, qui pourrait être l'ultime chapitre de l'histoire de l'un des plus grands joueurs à avoir porté le maillot bleu.