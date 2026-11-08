Le dossier du match reporté entre Al-Nassr d'Arabie saoudite et Al-Wasl des Émirats arabes unis est entré dans une nouvelle phase, après l'émergence d'une date proposée pour disputer cette confrontation qui n'a pas été jouée dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Elite, alors que les consultations se poursuivent au sein de la confédération continentale pour en décider le sort.

Des sources au sein de la Confédération asiatique de football ont révélé au journal « Asharq Al-Awsat » que la direction des compétitions a proposé le 28 décembre prochain comme nouvelle date pour le match, mais que cette proposition n'a pas encore reçu d'approbation définitive et demeure à l'étude auprès des instances concernées.

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Cela intervient après la démarche officielle de la direction d'Al-Nassr auprès de la Confédération asiatique, à travers un courrier auquel elle a joint des documents confirmant la capacité du club à accueillir la rencontre à Riyad, ainsi que sa capacité à recevoir la délégation d'Al-Wasl et à mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour disputer le match à sa date initiale.

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La crise remonte au fait que la délégation de l'équipe émiratie ne s'est pas rendue dans le Royaume, ce qui a empêché la tenue de la confrontation à la date fixée et a conduit Al-Nassr à réclamer la préservation de ses droits organisationnels et juridiques.

Les commissions compétentes continuent d'examiner les circonstances de l'affaire sur les plans juridique et logistique, avant de prendre la décision finale, qu'il s'agisse de reprogrammer le match ou d'en trancher le résultat conformément aux règlements.

La Fédération saoudienne de football avait confirmé, dans un communiqué officiel, sa coordination avec Al-Nassr et les instances concernées pour accueillir la délégation d'Al-Wasl, faisant état de l'achèvement des procédures d'autorisations de vol et de la mise à disposition des exigences organisationnelles, ainsi que de la notification de cela aux confédérations asiatique et émiratie et au club émirati.

Elle a également précisé l'arrivée à Riyad du commissaire au match et du corps arbitral en vue de la tenue de la rencontre.