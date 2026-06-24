Entre rébellion et menaces de la FIFA, João Félix blanchit Álvarez

João Félix, l’attaquant star de la sélection portugaise, a commenté l’avenir de son coéquipier à l’Atlético de Madrid, l’Argentin Julián Álvarez, après la polémique suscitée par ses récents propos.

Après la victoire de son pays face à l’Autriche (2-0) lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, Álvarez a déclaré : « Le mieux pour moi, c’est de partir, car je veux réaliser mon rêve. »

Pourtant, l’attaquant est sous contrat avec le club madrilène jusqu’au 30 juin 2030.

Ces propos ont suscité l’ire des Colchoneros, au point que le président exécutif Miguel Ángel Gil Marín a annoncé que le club étudiait la possibilité de saisir la FIFA pour poursuivre le FC Barcelone, soupçonné d’avoir entamé des négociations avec un joueur toujours sous contrat jusqu’en 2030.

Après la large victoire du Portugal face à l’Ouzbékistan (5-0) en Coupe du monde, Félix s’est exprimé au micro de la radio espagnole Cope depuis la zone mixte.

Interrogé au sujet d’Álvarez, João, qui a lui-même porté le maillot colchonero, a coupé court : « Il a ses raisons de s’exprimer ainsi. Je ne m’étendrai pas sur le sujet, mais il a ses motifs. »

Il a conclu : « Là-bas, il se passe des choses que lui seul connaît et dont personne de l’extérieur n’a vent. J’espère qu’il est heureux et qu’il fait ce qui est le mieux pour lui. »