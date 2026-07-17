Entre réalité et plaisanterie… Kokorela envisage-t-il de prendre sa retraite internationale à 28 ans ?

Le défenseur espagnol Marc Cucurella, arrière gauche du Real Madrid, a semé l’inquiétude chez les supporters de la Roja à quelques heures de la finale de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L’Espagne affrontera l’Argentine dimanche au MetLife Stadium, dans le New Jersey, en finale de la Coupe du monde.

À 48 heures du coup d’envoi, la chaîne espagnole « Movistar » a diffusé un extrait d’interview dans lequel le défenseur laisse entendre qu’il songerait à quitter la sélection en cas de sacre mondial.

Le défenseur a confié : « Si je gagne la Coupe du monde, j’appellerai Luis (de la Fuente) le lendemain pour lui dire que je mets fin à ma carrière internationale. »

Interrogé sur les raisons de cette décision, le défenseur ibérique a justifié : « Après avoir gagné l’Euro et la Coupe du monde, je ne peux pas faire mieux. »

Les chaînes espagnoles ont diffusé cet extrait, accompagnant la séquence d’un commentaire : « Marc, il ne reste plus que 90 minutes, mais nous espérons que tu plaisantais. »

Cocorela fêtera ses 28 ans mercredi prochain. International depuis 2021, il n’a disputé que 31 matchs avec l’Espagne, pour un but marqué et cinq passes décisives.