Le duel face au Barça n'a pas été un simple nouveau test footballistique pour Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, mais il est intervenu à un moment exceptionnel pour la star argentine, qui s'est retrouvée sous les projecteurs avant le coup d'envoi, après qu'Enrique Cerezo, le président du club, a rouvert le dossier de sa relation avec les supporters, lui demandant de prouver sa valeur sur le terrain.

Lors d'une soirée où tout le monde attendait une prestation exceptionnelle de l'Araignée, Alvarez a offert quelques éclairs qui ont confirmé sa dangerosité et sa capacité à faire la différence, mais il a en revanche gâché des occasions importantes qui auraient pu changer le cours de la rencontre, laquelle s'est soldée par une défaite de l'Atlético Madrid face au Barça sur le score de 1-2, dimanche soir, dans le cadre de la douzième journée du championnat d'Espagne.

Entre une passe décisive précoce et deux occasions quasiment immanquables gâchées, la question la plus importante demeure : Alvarez en a-t-il fait assez pour convaincre les supporters de l'Atlético Madrid qu'il mérite de nouveau leur confiance ?

Cerezo place Alvarez face au test des supporters

L'histoire a commencé avant le coup de sifflet, lorsqu'Enrique Cerezo, le président de l'Atlético Madrid, s'est présenté devant les médias lors du déjeuner traditionnel des dirigeants qui précède les grandes rencontres, pour évoquer la polémique entourant l'avenir de Julian Alvarez et sa relation avec le club.

Cerezo a déclaré : « L'affaire Alvarez a été réglée en son temps. Nous avons dit ce que nous avions à dire, et c'est terminé. Il n'est plus nécessaire de parler de Julian avec le Barça. Aujourd'hui, Julian doit se prouver sur le terrain. Si vous dites qu'il doit être l'homme du match, alors il le sera. »

Interrogé sur la position des supporters de l'Atlético Madrid vis-à-vis de l'attaquant argentin, le président du club a laissé la décision aux supporters, déclarant : « La base des supporters est celle qui décide, et s'ils ont quelque chose à dire, ils le diront. Mais je pense que la question est totalement réglée en ce qui nous concerne. »

La presse lui a également posé une question sur la meilleure manière pour Alvarez de présenter ses excuses aux supporters, et sur le fait de savoir si marquer un but face au Barça serait suffisant pour cela. Cerezo a répondu sur un ton chargé d'attentes : « Pas un seul but, mais deux buts dans les filets du Barça. Le match de ce soir est déjà une bonne chose, et espérons que les joueurs seront à la hauteur de l'événement. »

Ainsi, Alvarez a abordé la rencontre sous une pression supplémentaire, désormais appelé à apporter une réponse sur le terrain, loin des déclarations et des spéculations qui ont entouré son nom ces derniers temps.

Une passe décisive et une réponse rapide sur le terrain

Alvarez n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour montrer son influence, puisqu'il était présent sur l'action du premier but de l'Atlético Madrid, survenu de bonne heure à la neuvième minute.

Après un début offensif palpitant des locaux, l'attaquant argentin a réussi à délivrer un centre ras de terre précis dans la surface de réparation, parvenant jusqu'à Giuliano Simeone, qui a surgi avec force par l'arrière et logé le ballon au fond des filets, offrant l'avantage à son équipe au milieu des célébrations des supporters du stade Metropolitano.

Cette action a constitué la première réponse d'Alvarez aux déclarations du président du club, après avoir prouvé qu'il est capable de créer le danger, même lorsqu'il n'est pas lui-même l'auteur de la dernière touche.

Sa passe décisive face au Barça n'a pas été une simple contribution passagère, car les chiffres ont confirmé la place particulière qu'occupe le club catalan au sein de la liste de ses victimes préférées depuis son arrivée à l'Atlético Madrid.

Selon le réseau de statistiques Opta, Alvarez a contribué à sept buts en 10 matchs face au Barça toutes compétitions confondues sous le maillot de l'Atlético Madrid, avec quatre buts et trois passes décisives, faisant du club catalan l'adversaire face auquel il a le plus contribué à des buts avec les Rojiblancos.

Des occasions gâchées : l'Araignée tout près de faire le break

Malgré la réussite d'Alvarez dans la création du but, il ne s'est pas contenté de son rôle dans la construction des attaques, mais a tenté d'exploiter les espaces derrière la défense du Barça pour creuser l'avance de son équipe, et il a été tout près de marquer un but personnel à plus d'une reprise.

À la vingt-cinquième minute, l'attaquant argentin a fait preuve d'une grande habileté dans la surface de réparation, après avoir reçu le ballon et dribblé son adversaire, avant de tenter de conclure l'action d'une frappe, puis d'enchaîner par une frappe au ras du sol du pied gauche qui a failli passer entre les jambes du gardien du Barça, Joan Garcia.

Après cette tentative, Alvarez a poursuivi ses mouvements et son pressing sur la défense du club catalan, au point que ses efforts physiques ont été salués par les supporters de l'Atlético Madrid à la quarantième minute, après que son pressing a mis Fariñas sous la menace d'une perte de balle dans une situation dangereuse.

Mais le moment le plus marquant, qui aurait pu changer la physionomie du match, est survenu à la cinquante-cinquième minute, lorsqu'Alvarez a profité d'une passe derrière la défense du Barça et s'est retrouvé seul face au gardien Joan Garcia.

L'attaquant argentin semblait en position idéale pour inscrire le deuxième but, mais il a choisi de frapper le ballon par-dessus le gardien, l'envoyant largement au-dessus de la transversale, gâchant une occasion précieuse qui aurait pu offrir à l'Atlético un avantage important dans la rencontre.

Ses tentatives ne se sont pas arrêtées là, puisqu'il est revenu à la soixante-dixième minute pour frapper un ballon depuis les abords de la surface de réparation, mais le jeune défenseur Pau Cubarsí a réussi à la repousser, privant Alvarez d'une nouvelle tentative sur le but du Barça.

Qu'a offert Alvarez en chiffres face au Barça ?

Au niveau des statistiques, les chiffres d'Alvarez ont reflété un match marqué par une présence offensive manifeste, mais qui n'a pas été suffisamment décisive, en particulier avec le fait d'avoir gâché l'occasion du face-à-face qui aurait pu offrir à l'Atlético Madrid un avantage considérable.

Le réseau Sofascore, spécialisé dans les statistiques, a indiqué que l'attaquant argentin a obtenu une note de 6,79, après avoir touché le ballon 43 fois, avec une précision de passes de 78,3 %, ainsi que quatre tirs cadrés et deux passes clés.

Ces chiffres révèlent la contribution d'Alvarez à la création du danger, notamment à travers la passe décisive qui a offert à Giuliano Simeone l'occasion d'ouvrir le score, outre ses mouvements incessants derrière la défense du Barça et ses tentatives d'exploiter les espaces.

Mais en revanche, le fait d'avoir gâché l'occasion du face-à-face avec le gardien Joan Garcia restera l'une des images les plus marquantes de sa prestation, surtout que le match s'est soldé par une défaite de l'Atlético Madrid sur le score de deux buts à un.

En définitive, Alvarez a apporté une réponse partielle au message que lui avait adressé le président du club avant le match ; il a délivré une passe décisive et affiché une activité offensive manifeste, et il a confirmé une fois de plus qu'il possède un bilan remarquable face au Barça, mais il n'est pas parvenu à remplir la condition évoquée par Cerezo, à savoir être l'homme du match.

Alors, la passe décisive et la prestation offensive suffiront-elles à redonner aux supporters de l'Atlético Madrid confiance en l'Araignée, ou bien les occasions gâchées et la défaite face au Barça reporteront-elles la réconciliation à une autre échéance ?