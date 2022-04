Entre Parc atone et grève des ultras... un dixième titre célébré dans une ambiance morose

Silence, ça joue ! Deux jours avant la rencontre du PSG face à Lens, le CUP avait donné le ton dans un communiqué annonçant qu'il poursuivrait la grève des encouragements avant de quitter le stade à la 75e minute, si le score permettait d'assurer le dixième titre du champion de France. Pour bien évidemment célébrer ce titre sans les joueurs.



Comme face à Marseille, le Parc des Princes a donc sonné creux. Si l'annonce de la composition a été suivie et les noms des joueurs scandés, celui de Mauricio Pochettino a été copieusement sifflé. C'était tout pour la grosse ambiance.

Pour le reste, ce sont les enfants du kop situé en quart de virage côté Auteuil qui ont tenté de chauffer le stade et ce ne fut pas suffisant pour faire lever le Parc, alors que les onze joueurs fournissaient une prestation aussi neutre que l'atmosphère qui régnait dans l'antre parisienne. Tellement neutre que l'on entendait la voix fluette d'un jeune garçon chantant "Tous ensemble, on chantera". Mais seul. À leur droite, une soixantaine de supporters lensois faisait plus de bruit. "On est chez nous, on est chez nous" criaient-ils sans qu'aucun sifflait, qu'aucune clameur ne monte des tribunes pour couvrir ce bruit.

Mbappé : "Ils ne représentent pas l'ensemble du club"

À la mi-temps, les sifflets se faisaient entendre et ce n'est pas le but magique de Lionel Messi qui changeait la donne (1-0, 68e). Sept minutes plus tard, les ultras quittaient leur tribune pour aller célébrer le titre en dehors du stade. Comme prévu.

Dehors, l'ambiance grimpait d'un coup à base de fumigènes dont les fumées arrivaient jusque sur la pelouse et de chants habituellement utilisés dans les tribunes du Parc. Une scène qui rappelait l'atmosphère incandescente qui régnait après la qualification parisienne contre Dortmund en Ligue des champions en mars 2020.



Interrogé sur cette atmosphère en conférence de presse, Mauricio Pochettino a, lui, parlé d'ambiance bizarre, même s'il avait célébré le titre avec les joueurs quelques instants plus tôt dans le vestiaire, bien arrosé à coup de champagne.

Kylian Mbappé se montrait, lui, offensif sur le sujet. Interrogé en zone mixte, il n’a pas hésité à commenter l’attitude des ultras qui ont quitté la tribune. « Mais le public était là. Ce n'est pas parce qu'une minorité des supporters est partie... Ils ne représentent pas l'ensemble du club. Ils veulent fêtent, ils fêtent. Ils ne veulent pas, ils ne fêtent pas. Ils ont été déçus, on les comprend parfaitement. Mais ça fait quand même un mois que c'est passé. Le message est passé. Le club l'a compris et les joueurs aussi. »



Voilà qui est dit et qui ne devrait certainement pas calmer les débats. Pour les célébrations officielles, il faudra attendre le 21 mai et la dernière journée face à Metz. Comme à son habitude, le club attendra la dernière journée pour établir les festivités. D'ici il faudra certainement renouer le dialogue entre le club et les supporters pour éviter une nouvelle soirée morose. Ou tout le monde festoie de son côté. Et au final ne célèbre rien du tout.