Entre Newcastle et Villarreal, Unai Emery a fait son choix

Unai Emery a rejeté la possibilité d'être le nouvel entraîneur de Newcastle, l'ancien entraîneur d'Arsenal ayant confirmé publiquement sa décision de rester à Villarreal.

Goal a rapporté mardi que Newcastle avait entamé des discussions avec Emery pour le poste vacant d'entraîneur permanent, le club ayant pris la décision de se séparer de l'ancien entraîneur Steve Bruce après une défaite en Premier League contre Tottenham le 17 octobre.

Emery a admis avoir été approché par les Magpies après la victoire 2-0 de Villarreal en Ligue des champions contre les Young Boys, mais a également déclaré qu'aucune offre formelle n'avait été faite, et il a maintenant clarifié son avenir une fois pour toutes.

Emery jure fidélité

L'Espagnol a publié une déclaration sur son compte Twitter : "Le Villarreal CF est ma maison et je m'y engage à 100%. Honnêtement, je suis reconnaissant de l'intérêt d'un grand club, mais encore plus reconnaissant d'être ici et c'est pourquoi j'ai communiqué à Fernando Roig ma décision de vouloir continuer à faire partie de ce projet."

"Peu importe le bruit qu'il y a eu hier dans un autre pays, au sein du club il y a eu de la transparence et de la loyauté avec la famille Roig et avec mon équipe, ce qui est maximum et pour moi c'est le plus important."

"Je veux remercier les supporters pour le soutien qu'ils m'ont toujours apporté. Dimanche, nous avons un match très important et j'espère qu'ensemble nous pourrons obtenir la victoire. On se voit au stade de la Ceramica."

Un nouvel affront pour Newcastle

La recherche du successeur de Bruce va maintenant se poursuivre, alors que Newcastle cherche à inaugurer une nouvelle ère après l'achèvement de son rachat pour 300 millions de livres (409 millions de dollars), soutenu par les Saoudiens.

Selon Goal, l'ancien manager de Bournemouth, Eddie Howe, est également dans le collimateur, après avoir mené les Cherries de la League Two à la Premier League pendant ses huit années au Vitality Stadium.

Les Magpies ont approché Howe, qui est au chômage depuis qu'il a été licencié par Bournemouth après leur relégation en 2019-20, mais on ne sait pas encore s'il a maintenant remplacé Emery comme candidat numéro un du club.

Frank Lampard, Steven Gerrard, Lucien Favre, Paulo Fonseca et Robert Martinez ont également été cités pour le poste à St James' Park, et celui qui sera finalement choisi devra faire face à l'énorme tâche d'essayer de maintenir Newcastle en Premier League après son mauvais début de saison.