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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Entre Mbappé et Güler : à qui attribuer le deuxième but du Real Madrid face à Leipzig ?

Kylian Mbappé
A. Guler
Real Madrid vs RB Leipzig
Real Madrid
RB Leipzig
Ligue des Champions
France
Turquie
Espagne
Allemagne

Un but controversé en Ligue des champions

L'Union des associations européennes de football, l'UEFA, a révélé l'auteur du deuxième but du Real Madrid contre Leipzig en Ligue des champions.

Le Real Madrid a accueilli Leipzig ce mercredi au stade Santiago-Bernabéu, dans la capitale espagnole, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

À la 52e minute de la rencontre, le Real Madrid a inscrit son deuxième but, après que Jude Bellingham eut adressé un centre sur la tête de Kylian Mbappé, qui l'a dévié vers le fond des filets, mais Arda Güler l'a touchée sur la ligne de but avant qu'elle ne franchisse la ligne.

Les médias, ainsi que les supporters, se sont divisés sur l'identité de l'auteur du deuxième but de l'équipe madrilène, entre Mbappé et Güler, avant que l'Union des associations européennes de football ne tranche la question.

L'UEFA a indiqué, sur son site officiel, que l'auteur du but était Arda Güler, en y joignant une photo montrant que c'est bien le joueur turc qui a touché le ballon avant qu'il ne pénètre complètement dans les filets.

Ce but est devenu le premier inscrit par Güler dans l'édition actuelle de la Ligue des champions, et le troisième dans l'histoire de la compétition de manière générale, après son doublé dans les filets du Bayern Munich la saison dernière.

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