L'Union des associations européennes de football, l'UEFA, a révélé l'auteur du deuxième but du Real Madrid contre Leipzig en Ligue des champions.

Le Real Madrid a accueilli Leipzig ce mercredi au stade Santiago-Bernabéu, dans la capitale espagnole, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

À la 52e minute de la rencontre, le Real Madrid a inscrit son deuxième but, après que Jude Bellingham eut adressé un centre sur la tête de Kylian Mbappé, qui l'a dévié vers le fond des filets, mais Arda Güler l'a touchée sur la ligne de but avant qu'elle ne franchisse la ligne.

Les médias, ainsi que les supporters, se sont divisés sur l'identité de l'auteur du deuxième but de l'équipe madrilène, entre Mbappé et Güler, avant que l'Union des associations européennes de football ne tranche la question.

L'UEFA a indiqué, sur son site officiel, que l'auteur du but était Arda Güler, en y joignant une photo montrant que c'est bien le joueur turc qui a touché le ballon avant qu'il ne pénètre complètement dans les filets.

Ce but est devenu le premier inscrit par Güler dans l'édition actuelle de la Ligue des champions, et le troisième dans l'histoire de la compétition de manière générale, après son doublé dans les filets du Bayern Munich la saison dernière.