Entre les événements de 1988 et la décision de Zidane… Le Real Madrid craint l’humiliation au Camp Nou

Le Real Madrid aborde la dernière ligne droite de la Liga sans marge d’erreur, puisqu’il compte actuellement 9 points de retard sur le leader, Barcelone, qui se rapproche à grands pas du titre.

D’après lequotidien espagnol MARCA, si les deux formations gagnent leurs prochaines rencontres, le sacre du Barça pourrait être acté dès le « Clásico » du 10 mai, voire avant si le Real venait à trébucher.

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Selon le quotidien madrilène, si le Real continue de flancher et que l’équipe de Flick est sacrée avant le Clásico, les Merengue se présenteront au Camp Nou avec une épine dans le pied : la traditionnelle haie d’honneur. La seule précédente occurrence remonte à 1988, lorsque les joueurs barcelonais avaient salué le Real Madrid, alors champion de Liga.

En 2018, la situation s’était inversée : le Real s’était rendu au Camp Nou alors que le Barça était déjà sacré, et Zinédine Zidane avait clos le débat en affirmant : « Nous n’organiserons pas de haie d’honneur pour Barcelone, c’est ma décision. »

Ces précédents laissent donc planer le doute sur la position que le club merengue adoptera si l’histoire se répète cet exercice.