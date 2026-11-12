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Le commentateur algérien Hafid Deradji s'est invité dans la polémique entourant le pays hôte de la finale de la Coupe du monde 2030, qui se disputera au Maroc, en Espagne et au Portugal.

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La bataille s'est intensifiée entre le Maroc et l'Espagne pour l'organisation de la finale, à tel point que des responsables politiques des deux pays ont rejoint cette course acharnée.

Hafid Derradji a publié un article dans le journal « Al-Quds Al-Arabi » dans lequel il a abordé cette question, affirmant que l'Espagne dispose de ses arguments et de ses atouts, mais que le fait d'accueillir le plus grand nombre de matchs ne lui confère pas automatiquement le droit d'organiser la finale. Il a ajouté que le Maroc a son projet et son ambition, mais que la construction d'un stade gigantesque ne lui garantit aucun droit assuré.

Voici le texte de l'article :

La compétition pour l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030 a pris des dimensions sportives, politiques et symboliques, après être devenue le cœur d'une bataille de déclarations, d'assurances et de calculs, dont la dernière en date est la déclaration du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, dans laquelle il a affirmé que l'Espagne accueillerait le plus grand nombre de matchs du Mondial et organiserait la finale au stade Santiago-Bernabéu. Cela a remis la question au premier plan et ouvert la porte aux interrogations quant à savoir si Madrid évoque des données déjà tranchées ou exprime une ambition espagnole que la Fédération internationale de football n'a pas encore arbitrée, à un moment où le Maroc mise sur le projet du grand stade attendu à Casablanca, d'une capacité pouvant atteindre 115 000 spectateurs.

Les nouvelles déclarations de Sánchez ont été considérées par certains comme un message rassurant pour l'opinion publique et un rappel à la FIFA et au Maroc du fait que l'Espagne est la partie la plus importante dans le dossier d'organisation, qui était à l'origine double, avant que le Maroc ne rejoigne l'Espagne et le Portugal avec leur accord.

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Pourtant, le partenariat s'est transformé en une compétition pour l'organisation de la finale, en un pari sur la priorité, le statut international, l'influence et les relations au sein des institutions du football mondial, en plus des critères de préparation technique, de l'expérience organisationnelle, de la capacité d'accueil du stade et de la disponibilité des infrastructures capables d'accueillir le public et de lui assurer une sécurité suffisante. Ce sont là les cartes qu'utilisent l'Espagne et le Maroc dans leur bataille ouverte à toutes les possibilités.

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La finale du Mondial 2030 s'est transformée en une question qui dépasse le football, en une compétition pour l'influence et l'image internationale. Les calculs politiques sont entrés dans la ligne de la rivalité sportive pour l'organisation d'une finale qui, si le Maroc venait à l'emporter, aurait un retentissement considérable sur l'opinion publique espagnole après les assurances de Sánchez.

Le Maroc réaliserait alors un grand accomplissement qui couronnerait un long parcours d'investissement dans les infrastructures sportives, après le succès obtenu dans l'organisation de nombreux événements sportifs. En revanche, si l'Espagne l'emporte, ce sera une victoire pour la logique historique et organisationnelle espagnole, qui a été l'origine et le fondement du dossier commun, en tant qu'initiatrice de l'organisation conjointe avec le Portugal d'abord, puis avec le Maroc, qui les a rejoints sur une initiative de Gianni Infantino.

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La FIFA a déjà démenti l'existence d'un accord ou d'une promesse d'accorder au Maroc ou à l'Espagne l'honneur d'organiser la finale, et a affirmé que la décision serait prise au moment opportun, sur la base de données purement techniques, loin des souhaits et des déclarations ici et là.

Elle s'est contentée d'affirmer que l'Espagne, le Portugal et le Maroc accueilleront 101 matchs, trois matchs de célébration devant se tenir en Amérique du Sud à l'occasion du centenaire du Mondial, ce qui confirme que le Mondial 2030 n'est pas un simple tournoi réunissant trois pays, mais un événement historique exceptionnel qui coïncide avec le centenaire de la première Coupe du monde.

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« La finale, plus que 90 minutes »

C'est pourquoi la finale sera plus que 90 minutes destinées à désigner le champion : elle sera une vitrine symbolique pour le pays, la ville et le stade qui l'accueille.

L'Espagne dispose de ses arguments et de ses atouts, mais le fait d'accueillir le plus grand nombre de matchs ne lui confère pas automatiquement le droit d'organiser la finale. Le Maroc a son projet et son ambition, mais la construction d'un stade gigantesque ne lui garantit aucun droit assuré. La décision reste en fin de compte entre les mains de la FIFA et ne dépend pas des assurances de tel responsable ou des déclarations de tel autre.

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La finale du Mondial sera-t-elle donc une récompense pour l'Espagne au regard de son histoire footballistique et de son expérience organisationnelle, ou un couronnement de l'ambition du Maroc et de son gigantesque projet sportif ? Ou bien la FIFA surprendra-t-elle tout le monde avec un critère différent ?

La question qui se pose avec force ne concerne pas de savoir qui mérite la finale dans le discours médiatique, mais qui est en mesure de présenter le dossier le plus convaincant selon les critères que retiendra la Fédération internationale.

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Ce qui est étrange, c'est qu'Alberto Núñez Feijóo, chef du Parti populaire, dans l'opposition en Espagne, a lancé une idée controversée consistant à ce que l'Espagne se retire totalement de l'organisation du tournoi si la Fédération internationale refusait de lui accorder le droit d'organiser la finale, dans une tentative de durcir la position espagnole, qui semble plus intransigeante et plus attachée à l'organisation de la finale que du côté marocain, lequel préfère se concentrer sur l'accélération de l'achèvement du stade dont il séduit la FIFA et le monde entier, tandis qu'Infantino continue de jouer la carte de la finale dans sa campagne électorale pour un nouveau mandat.