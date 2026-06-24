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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Entre le « syndrome des six » qui hante le Qatar et le « complexe des sept matchs » de la Bosnie… Qui sortira vainqueur de ce duel entre deux sélections en quête de rédemption à la Coupe du monde ?

Bosnie-Herzégovine vs Qatar
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Bosnie-Herzégovine
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É.-U.

Le match décisif pour les deux équipes

Ce mercredi au stade de Seattle, le Qatar affronte la Bosnie-Herzégovine dans un match crucial pour rester en lice dans la Coupe du monde.

Avec un seul point au compteur, les deux formations pointent à trois longueurs du Canada, leader, et de la Suisse, deuxième, si bien qu’au moins l’une d’elles sera mathématiquement éliminée.

Le groupe de Sergei Barbariz sait qu’une défaite signifierait l’élimination, mais la Bosnie-Herzégovine devra nettement élever son niveau de jeu pour l’éviter : elle reste sur sept matchs sans victoire (six nuls, une défaite) d’après les données « Opta ».

De son côté, le Qatar n’envisage que la victoire pour effacer le souvenir de sa défaite 6-0 contre le Canada à Vancouver jeudi dernier.

 Il s’agit de la plus lourde défaite concédée par les Qataris depuis leur revers 6-1 en match amical face à l’Iran en août 2008.

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Il s’agit seulement de leur troisième confrontation : l’histoire sourit pour l’instant à la sélection arabe.

Le Qatar l’avait emporté 2-0 en janvier 2000, avant un match nul 1-1 en août 2010.

Selon les simulations du superordinateur « Opta », la Bosnie-Herzégovine part favorite, ayant remporté 67,8 % des 25 000 scénarios testés avant la rencontre.

L’équipe de Lopetegui parviendra-t-elle à renverser les pronostics et à se frayer un chemin vers les huitièmes de finale ? Selon « Opta », cette issue reste peu probable, les chances de victoire du Qatar n’étant évaluées qu’à 14 %.

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