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Paul Scholes, l'ancienne star de Manchester United, s'est exprimé au sujet de la destination possible du Norvégien Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, s'il décidait de quitter le club anglais.

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Lors de son apparition dans le podcast « The Good, The Bad & The Football », Scholes s'est vu demander dans quel club il imaginait Haaland atterrir si Manchester City venait à être relégué de la Premier League en raison de l'affaire liée aux infractions financières. Il a alors choisi le Barça comme destination potentielle de l'attaquant norvégien.

Scholes a déclaré au sujet de la future destination possible de Haaland, selon les propos rapportés par le journal catalan « Sport » : « Le Barça, même s'il semble être un joueur qui conviendrait au Real Madrid et que je peux tout à fait l'imaginer sous le maillot du club madrilène, mais il rejoindrait le Barça. »

Ces propos sur l'avenir de l'attaquant de Manchester City interviennent dans le contexte de l'affaire à laquelle le club anglais est confronté au sujet des présumées infractions financières, après qu'il a fait appel de la décision qui s'y rapporte, avec la possibilité qu'il soit visé par des sanctions sportives pouvant aller jusqu'à une relégation administrative, un scénario susceptible d'affecter l'avenir de plusieurs stars de l'équipe.

Malgré ces spéculations, Haaland est lié par un contrat de longue durée avec Manchester City qui court jusqu'en juin 2034, après avoir prolongé son engagement en janvier 2025 pour une durée de dix saisons, une démarche qui a confirmé la volonté du club de conserver les services de son attaquant titulaire le plus longtemps possible.

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Le contrat de l'attaquant norvégien ne comporte aucune clause pénale ni disposition permettant son départ contre une somme déterminée, mais le journal Sport a souligné que l'imposition d'une lourde sanction à Manchester City pourrait ouvrir la porte à différents scénarios concernant l'avenir du joueur.

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De son côté, Nicky Butt, ancien coéquipier de Scholes à Manchester United, a évoqué le rôle potentiel du père de Haaland, Alf-Inge Haaland, dans la détermination de l'avenir de son fils, exprimant sa conviction que la famille pourrait déjà être prête à gérer tout développement concernant sa carrière.

Butt a déclaré : « Je serais étonné que son père ne lui ait pas déjà préparé quelque chose quelque part », en référence à la possibilité que des options d'avenir soient à l'étude si l'attaquant se voyait contraint de quitter Manchester City.

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Butt a également abordé la présence constante du père du joueur tout au long de sa carrière, déclarant : « Il est partout, il apparaît même parfois près de la surface de réparation la moitié du temps, il regarde son fils et essaie d'attirer toute la lumière sur lui », tandis que les spéculations se poursuivent au sujet de l'avenir de Haaland, dans l'attente de l'issue de la crise de Manchester City au cours de la période à venir.

Erling Haaland a rejoint Manchester City à l'été 2022 en provenance du Borussia Dortmund, et il a réalisé des débuts exceptionnels en inscrivant 52 buts lors de sa première saison, dont 36 buts en Premier League, ce qui lui a valu le Soulier d'or. Le total de ses buts avec l'équipe s'élève à 176 buts, toutes compétitions confondues.

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L'attaquant norvégien a remporté 9 titres avec Manchester City, dont notamment la Ligue des champions, deux fois la Premier League et deux fois la Coupe d'Angleterre, et il a été l'une des principales stars du triplé historique lors de la saison 2022-2023.