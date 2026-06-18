Le rideau est tombé sur le premier tour de la Coupe du monde 2026, laissant derrière lui son lot d’histoires et de stars ayant brillé dès l’entame de la compétition. Les sélections arabes majeures ont obtenu des résultats encourageants face à des adversaires de renom, et plusieurs joueurs se sont mis en évidence en jouant un rôle clé dans les performances de leur équipe, créant ainsi une dynamique précieuse avant la suite de la compétition.

Le Maroc a arraché un match nul 1-1 face au Brésil, l’Arabie saoudite a décroché un précieux point contre l’Uruguay sur le même score, tandis que l’Égypte a réussi à tenir la Belgique en échec. Dans ces trois performances, plusieurs joueurs se sont mis en évidence et ont endossé le rôle de stars arabes les plus marquantes de cette première journée.

Trois hommes se détachent : le Marocain Ayoub Bouadi, le Saoudien Mohammed Al-Owais et l’Égyptien Imam Ashour, en lice pour le titre de meilleure star arabe de ce début de Coupe du monde.

Ayub Bouadi, le jeune homme qui a bousculé le Brésil.

Si le grand public connaît déjà les cadres de la sélection marocaine, la rencontre face au Brésil a révélé, de manière éclatante, un nouveau nom sur la scène mondiale.

Non content de livrer une performance solide face à l’une des meilleures équipes du monde, il a également imposé sa présence au milieu de terrain pendant de longues périodes.

Malgré le prestige de l’adversaire et la pléiade de stars brésiliennes, le jeune homme a affiché une assurance remarquable, dictant le tempo et imposant son style durant de longues séquences.

Outre la justesse de ses passes et ses déplacements sans ballon, il a impressionné par son sang-froid sous pression et sa capacité à prendre les bonnes décisions dans les moments clés. Face à l’élite mondiale des milieux de terrain, il a donné l’impression d’un vieux briscard des grandes compétitions.

De nombreux observateurs ont donc salué l’émergence de ce nouveau talent marocain, qui n’a pas seulement tenu tête au Brésil, mais l’a contraint à courir après le ballon et à lutter pour reprendre le contrôle du milieu de terrain.

Imam Ashour… l’homme du match et auteur du plus beau but.

Lors d’un match complexe face à une équipe belge truffée de stars, Imam Ashour a été le principal artisan de la performance égyptienne.

Le milieu de terrain vedette d’Al-Ahly et des Pharaons a livré l’un de ses meilleurs matchs internationaux, trouvant le juste équilibre entre ses missions défensives et offensives, et se montrant omniprésent dans presque toutes les phases de jeu.

Outre son impact tactique et son activité défensive, il a conclu son récital d’une frappe fulgurante qui a battu Thibaut Courtois, offrant à l’Égypte un avantage psychologique précieux.

Sa performance lui a logiquement valu le titre d’homme du match : il a été le moteur du milieu égyptien et a également délivré la passe décisive qui a fait la différence.

Beaucoup y ont vu le signal d’un cap franchi : le milieu de terrain n’est plus seulement un élément clé de la sélection, mais l’un de ses leaders pour les années à venir.

Mohamed Al-Owais, le gardien qui a maintenu l’Arabie saoudite à flot.

Si Bouadi et Ashour ont brillé dans la construction du jeu et la domination du milieu de terrain, Mohamed Al-Owais a, lui, emprunté une autre voie vers la gloire.

Le gardien de la sélection saoudienne a livré une prestation exceptionnelle face à l’Uruguay et a été le principal artisan du précieux point arraché par les « Verts » face à un adversaire doté d’un arsenal offensif redoutable et d’une grande expérience des compétitions internationales.

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Le gardien a repoussé neuf tentatives, dont quatre depuis l’intérieur de la surface de réparation, des statistiques qui illustrent l’intensité de la pression subie par la défense saoudienne. Souvent face aux assauts uruguayens, il a émergé comme le grand vainqueur de ces duels.

La valeur de ses interventions ne tient pas seulement au nombre, mais aussi à leur timing : plusieurs ont été réalisées à des moments clés qui auraient pu, à eux seuls, faire basculer la rencontre.

De nombreux observateurs estiment ainsi qu’Al-Owais n’est pas seulement le meilleur gardien arabe de cette première phase, mais aussi l’un des portiers les plus en vue du tournoi, tant son impact a été décisif sur le résultat.

Qui mérite donc le titre de « star des Arabes » ?

Il est difficile de comparer ces trois joueurs. Bouadi a brillé face au Brésil, confirmant que le Maroc possède un nouveau joyau au milieu de terrain, tandis qu’Imam Achour a volé la vedette grâce à un but magnifique et une prestation complète contre la Belgique. De son côté, Mohamed Al-Owais a multiplié les arrêts décisifs, préservant l’Arabie saoudite d’une défaite qui semblait inévitable.

Entre la créativité marocaine, la détermination égyptienne et la maîtrise saoudienne, le verdict final revient aux supporters arabes, qui ont suivi ce début de Coupe du monde prometteur et confirmé que le football arabe dispose non seulement d’équipes compétitives, mais aussi de stars capables de briller sur la plus grande scène footballistique de la planète.