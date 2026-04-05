Entre le Maroc et la France… La décision de Bouadi, « à la manière de Zidane »

La rivalité entre les fédérations française et marocaine de football s'est intensifiée pour s'adjuger les services du jeune talent de Lille, Ayoub Bouadi, après que le joueur a décidé de reporter la décision concernant son avenir international jusqu'après la prochaine Coupe du monde, une décision interprétée dans les milieux du football comme une attente des résultats des changements attendus au sein du staff technique de l'équipe de France.

Bouadi, âgé de 18 ans, possède la double nationalité française et marocaine et est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération dans le football français.

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La Fédération marocaine a intensifié ses contacts avec le joueur ces derniers mois pour le convaincre de revêtir le maillot des « Lions de l'Atlas », tandis que les Français voient en lui l'un des piliers de la prochaine génération des « Bleus ».

Bouadi s'est exprimé en toute franchise sur son avenir international, affirmant qu'il n'avait pas encore pris de décision quant à la sélection qu'il représenterait.

Il a déclaré : « Pour l'instant, je n'ai pris aucune décision. Le choix de la sélection nationale est une étape décisive dans la carrière de tout joueur, c'est pourquoi je vais me donner le temps de réfléchir sans me précipiter. »

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Interrogé sur la possibilité de prendre une décision avant la prochaine Coupe du monde, il a répondu : « Il n’y a pas de date butoir. C’est une décision personnelle qui vient du cœur, et il faut prendre en compte l’avis de ma famille et de mes proches. Je ne subis aucune pression. »

Selon les dires du joueur, il a exclu de prendre sa décision avant la Coupe du monde, préférant attendre la fin de celle-ci pour consulter sa famille et ses proches avant de déterminer sa destination finale.

Cependant, des sources bien informées ont révélé que la prudence de Bouadi n’est pas seulement liée à des considérations personnelles, mais aussi aux changements attendus au sein de l’équipe de France, notamment en ce qui concerne l’avenir de l’entraîneur Didier Deschamps.

Les informations indiquent que le joueur attend la nomination de Zinedine Zidane au poste de sélectionneur de l'équipe de France, ce qui pourrait être un facteur déterminant dans sa décision.

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Fouad, qui n'a pas eu sa chance en équipe nationale sous le règne de Deschamps malgré ses performances brillantes avec Lille, espère que Zidane lui offrira l'opportunité qu'il attend

. Selon ces mêmes sources, Zidane aurait pris contact avec le joueur et salué ses performances à plusieurs reprises, ce qui a renforcé sa conviction qu'il pourrait jouer un rôle dans le nouveau projet de l'équipe de France.

Alors que la Fédération marocaine poursuit ses efforts pour convaincre le joueur de représenter les « Lions de l'Atlas », Bouadi semble avoir choisi d'attendre que la situation au sein de l'équipe de France se clarifie, dans l'attente de la prise de fonction officielle de Zidane, ce qui pourrait lui ouvrir une nouvelle voie vers une sélection avec les « Bleus » dans un avenir proche.