La sélection espagnole s'apprête à clôturer une année qui restera gravée dans les mémoires, après avoir remporté la Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire l'été dernier. Elle disputera dans quelques jours la dernière trêve internationale de 2026.

Alors que le deuil continue de planer sur le pays après le tragique accident de train survenu la semaine dernière, et tandis que l'Espagne rend hommage à ses victimes, elle disputera ses deux derniers matchs de l'année 2026 : contre la République tchèque au stade du Sparta Prague (le jeudi 12 novembre) et contre l'Angleterre (trois jours plus tard, au stade Metropolitano).

Après avoir enchaîné quatre victoires récemment, le sélectionneur Luis de la Fuente et son équipe cherchent à conserver la première place de leur groupe en Ligue des nations.

Terminer en tête du groupe leur donnera le droit de disputer le match retour des quarts de finale de la Ligue des nations à domicile, et peut-être d'éviter d'affronter la France, le Portugal et les Pays-Bas. Le match décisif contre l'Angleterre se jouera à Madrid.

Selon le quotidien « Marca », la liste que dévoilera De la Fuente vendredi prochain ne suscite guère d'interrogations.

Ce qui renforce encore les champions du monde, c'est ce qu'ils ont montré il y a un mois : cette équipe n'a besoin d'aucune motivation supplémentaire pour assouvir son désir de victoire après avoir survolé la Coupe du monde.

La sélection comptera de nouveaux visages. Deux joueurs présents avec l'équipe lors de la Coupe du monde et absents de la dernière trêve font leur retour : Juan García et Pedro Porro.

Le latéral de Tottenham avait été un joueur clé lors de la Coupe du monde, mais deux blessures l'ont tenu éloigné des terrains depuis. Il a toutefois fait son retour le 24 du mois dernier, lors de la victoire de son équipe face à Chelsea.

Par ailleurs, les absences d'Éric García et de Dani Olmo pour blessure sont confirmées, et ces forfaits ouvrent de nouvelles opportunités.

La ligne défensive

En défense, Pubill a livré une prestation remarquable comme latéral droit face à l'Angleterre et lors des deux matchs contre la Croatie. Cela signifie qu'outre Fresneda (qui a débuté comme titulaire contre la République tchèque à Oviedo), un autre défenseur central pourrait être convoqué pour rejoindre Laporte, Cubarsí et Huijsen.

C'est ici que surgit le nom de Jacobo Ramón. Le défenseur central du Côme est l'une des révélations majeures de la Serie A, et il a également disputé la Ligue des champions avec l'équipe de Cesc Fàbregas.

À ce poste, deux autres joueurs sont suivis de près : Javi Rodríguez, polyvalent (Celta Vigo), et le puissant Jon Martín (Real Sociedad).

Il convient de noter que la sélection des moins de 21 ans disputera deux matchs amicaux cette saison : le premier à Almendralejo contre le Japon, et le second à Tirana, en Albanie.

David Gordo doit également étudier les options en vue de l'Euro des moins de 21 ans, par anticipation du refus éventuel des clubs étrangers de laisser leurs joueurs participer à la compétition, celle-ci ne coïncidant pas avec une trêve internationale de la FIFA.

Le tournoi se déroule du 16 juin au 3 juillet, et son tirage au sort aura lieu le 26 novembre au centre de conférences Sava à Belgrade.

Le milieu de terrain

L'un d'eux est Martín Zubimendi, un joueur incontournable de l'effectif de De la Fuente. Lui et David Raya sont les deux seuls joueurs à avoir figuré sur toutes les listes de l'équipe depuis sa prise de fonctions. Mais son rôle à Arsenal a considérablement diminué.

Cette saison, son temps de jeu a été extrêmement réduit, aussi bien en championnat qu'en Ligue des champions. Il a été titulaire lors des deux matchs de la Coupe de la Ligue, mais son équipe a perdu la semaine dernière face au modeste Fleetwood.

Depuis mars dernier, il n'a disputé qu'un seul match complet : celui par lequel Arsenal a clôturé sa saison de championnat, alors que l'équipe d'Arteta avait déjà remporté le titre de Premier League et pensait à la finale de la Ligue des champions.

Quant à l'autre joueur, il s'agit de Pablo Barrios, qui a rejoint l'équipe il y a deux ans, mais dont la carrière souffre de blessures à répétition.

Barrios est l'option idéale pour compenser l'absence d'Olmo, même si De la Fuente a regardé du côté du Real Betis (Isco, Fornals) à la recherche de joueurs peut-être plus proches du poste de meneur de jeu.

La liste préliminaire comprend des noms tels que Yeremy, Pablo García, Mollero, et d'autres.

La ligne d'attaque

Au poste d'attaquant, derrière Oyarzabal et Ferran, De la Fuente cherche un buteur pur, un avant-centre classique.

Il avait emmené Borja Iglesias à la Coupe du monde, s'est appuyé sur Roberto Fernández et, en dernier recours, a convoqué Carlos Esbai ; avec davantage de temps de jeu, le joueur du Real Madrid deviendrait le nouveau Joselu. Mais il ne joue quasiment pas.

Le changement dans cette sélection, c'est le retour de Samu Aghehowa. L'attaquant de Porto, même s'il n'a pas encore brillé avec l'Espagne, possède les caractéristiques de ce type d'attaquant radicalement différent, adapté aux situations d'urgence ou aux matchs ouverts et rapides.