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Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

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Entre le banc de touche et un éventuel départ, Al-Hilal a tranché : Salem Al-Dossari reste

Mercato
Al Hilal
Salem Mohammed Al-Dossari
Arabie saoudite
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Saudi Pro League
Arabie saoudite

Le contrat de la star saoudienne expire à l’issue de la saison prochaine.

Le club d’Al-Hilal a tranché le cas de sa star et capitaine, Salem Al-Dossari, pour la saison prochaine, mettant fin aux rumeurs de départ.

Des rumeurs l’envoyaient à Al-Dir'iya ou au Qatar, où il aurait pu rebondir après avoir été écarté des plans de l’Italien Simone Inzaghi.

D’autres sources ajoutaient qu’Inzaghi envisageait de l’utiliser comme « Tornado » depuis le banc, ce qui confortait l’hypothèse d’un départ.

Toutefois, selon le quotidien saoudien Al-Youm, le club a tranché : le joueur restera sur les bords de la pelouse pour l’exercice à venir et ne partira pas.

La saison à venir sera toutefois sa dernière sous le maillot d’« Al-Zaeem », son contrat de deux ans, signé en 2025, expirant à l’issue de l’exercice 2026-2027.

Rappelons que l’ailier, l’une des plus grandes légendes du club, a connu un passage à vide la saison dernière sous les ordres d’Inzaghi, aussi bien en club qu’en sélection.

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