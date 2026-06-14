Selon la presse espagnole, Hans Flick, l’entraîneur du FC Barcelone, a déjà prévu comment régler le problème du poste d’arrière droit pour la saison prochaine.

Pendant la préparation estivale, qui débute le 13 juillet, le poste d’arrière droit sera l’un des sujets de réflexion au sein du club. Si aucune offre ne parvient pour le joueur et que ce dernier souhaite partir, Jules Koundé conservera sa place dans l’effectif, excluant ainsi tout recrutement supplémentaire.

Selon Mundo Deportivo, Hans-Peter Flick dispose déjà de plusieurs solutions internes. d’autres solutions internes : Eric García et Araujo, la possible arrivée définitive de João Cancelo, ainsi que les jeunes Xavi Espart et Héctor Fort, tous deux attendus à la préparation estivale sauf changement de plan.

Le technicien allemand pourrait ainsi être confronté à un choix cornélien entre deux profils complémentaires pour un seul et même poste.

D’un côté, Héctor Fort possède déjà une expérience avec l’équipe première et a fait preuve de sang-froid dans les situations délicates. Prêté à Elche la saison passée, ce produit du centre de formation, sous contrat jusqu’en 2029, a démontré une bonne lecture du jeu et une grande discipline tactique, marquant trois buts et délivrant deux passes décisives.

D’autre part, Xavi Espart incarne une option prometteuse. Flick a déjà salué le calme et l’équilibre du joueur avec le ballon, déclarant : « J’ai été impressionné par sa confiance avec le ballon ; il rappelle un peu Philipp Lahm. »

Lors des blessures en défense, Flick avait d’ailleurs affirmé qu’Espart constituait « un excellent choix ».

Il a également précisé qu’il suivait sa progression, qu’il était parfaitement remis de sa blessure et qu’il pouvait apporter des solutions intéressantes à l’équipe en cette période délicate.

Selon Flick, l’ancien capitaine des jeunes peut apporter une nouvelle dimension au côté droit.

Le choix de Flick dépendra donc autant des qualités individuelles que des besoins du groupe.

Erik García se pose en concurrent sérieux, et pourrait constituer un choix surprenant pour Flick ; à chaque occasion, il a impressionné par ses performances. Certes, il n’a pas été aussi brillant qu’Araujo, que Flick a rarement aligné bien qu’il ait déjà évolué comme arrière droit, sans oublier João Cancelo dans son rôle naturel.